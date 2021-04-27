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【失業貸款】失業貸款28日起於10家銀行接受申請　申請者須失業至少2個月

社會 18:12 2021/04/27

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財政預算案提出由政府百分百擔保，向受疫情影響而失業的人士提供「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，有關貸款將於明日（28日）起於10家本港銀行接受申請，為期6個月。（資料圖片）

財政預算案提出由政府百分百擔保，向受疫情影響而失業的人士提供「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，有關貸款將於28日起於10家本港銀行接受申請，為期6個月。

計劃申請人須為18歲或以上香港永久性居民，在申請貸款時失業至少兩個月，並須提供證明已失去在香港就業所得的主要經常收入，亦要提供從2020年1月到2021年2月之間（指定期間）至少3個月的工作和主要經常收入證明。

每名申請人的最高貸款額為指定期間內平均每月收入的6倍，上限8萬元。還款期最長6年，可選擇首12個月還息不還本，實際年利率固定為1%，借款人在還款期末或之前還清全部貸款後，將獲得退回全部已繳利息。
 
市民明日開始可透過10家本港銀行提出申請，包括中國銀行（香港）、東亞銀行、中信銀行、中國建設銀行、大新銀行、恒生銀行、滙豐銀行、中國工商銀行、上海商業銀行，以及渣打銀行。此外，集友銀行及眾安銀行會在5月接受申請，稍後亦會有貸款機構陸續加入，有關名單和日期待確定後公布。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒
　　

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