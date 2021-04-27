【跟你老婆去旅行】陳妍希爆料指張書豪無大無細 　加拿大拍戲難忘尼加拉瓜大瀑布

▲ 陳妍希、張書豪、鳳小岳往加拿大拍《跟你老婆去旅行》。

由陳妍希、張書豪、鳳小岳主演的愛情喜劇《跟你老婆去旅行》將於5月6日在香港上映。在《那些年我們一起追的女孩》的女神陳妍希，今次在新戲再度重現風靡校園的清純模樣。

電影在疫情爆發前於充滿楓葉氣息的加拿大取景，3位主演陳妍希、張書豪、鳳小岳均是首次合作演出，卻迅速地培養出超強默契。

在美麗的楓葉國加拿大，走到超震撼的尼加拉瓜大瀑布取景拍攝。陳妍希亦對尼加拉瓜那場戲印象深刻：「我和小岳、書豪就在瀑布旁邊抱在一起感受彼此的溫度，然後我大喊希望時間永遠停留在這一刻時，水花濺在身上真的讓我很感動！」

此外，其中一天他們在船上拍攝非常冷，不但沒有擋風之處，還要製造假雪，令陳妍希冷得直打冷震！但是最後呈現出來的畫面浪漫又唯美，讓主角們都覺得這一切辛苦都是值得的！

3位演員在異地工作，令感情特別友好。張書豪說，在加拿大拍戲時，因為看到陳妍希和鳳小岳感情要好，幾乎每天都一起旅遊玩耍，熟絡後張書豪才跟陳妍希坦白：「其實那時候真的很有點不爽！」陳妍希說：「書豪和小岳一開始還挺『尊敬』我的，後來真的很沒大沒小！」

書豪爆料說：「有一次拍攝要轉場，但是沒有我的戲，我就偷偷溜進去陳妍希的車子裡面嚇她，把她嚇到尖叫捂臉！」妍希至今仍記仇地說：「書豪不時都笑我臉圓、笑我胖！」

讓張書豪馬上羞紅臉笑說：「沒有啦！他之前吃東西都會秤食物，後來有一次我就問她說今天不用秤喔？！」不過書豪也特別稱讚妍希：「她真的表裡如一，永遠都是甜笑，非常溫柔！從來沒有看過她發脾氣。」