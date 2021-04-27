  • 23°C
香港時間 : 2021427日 (週二) 18:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟你老婆去旅行】陳妍希爆料指張書豪無大無細 　加拿大拍戲難忘尼加拉瓜大瀑布

娛樂 18:18 2021/04/27

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

陳妍希、張書豪、鳳小岳往加拿大拍《跟你老婆去旅行》。

由陳妍希、張書豪、鳳小岳主演的愛情喜劇《跟你老婆去旅行》將於5月6日在香港上映。在《那些年我們一起追的女孩》的女神陳妍希，今次在新戲再度重現風靡校園的清純模樣。

電影在疫情爆發前於充滿楓葉氣息的加拿大取景，3位主演陳妍希、張書豪、鳳小岳均是首次合作演出，卻迅速地培養出超強默契。

在美麗的楓葉國加拿大，走到超震撼的尼加拉瓜大瀑布取景拍攝。陳妍希亦對尼加拉瓜那場戲印象深刻：「我和小岳、書豪就在瀑布旁邊抱在一起感受彼此的溫度，然後我大喊希望時間永遠停留在這一刻時，水花濺在身上真的讓我很感動！」

此外，其中一天他們在船上拍攝非常冷，不但沒有擋風之處，還要製造假雪，令陳妍希冷得直打冷震！但是最後呈現出來的畫面浪漫又唯美，讓主角們都覺得這一切辛苦都是值得的！

3位演員在異地工作，令感情特別友好。張書豪說，在加拿大拍戲時，因為看到陳妍希和鳳小岳感情要好，幾乎每天都一起旅遊玩耍，熟絡後張書豪才跟陳妍希坦白：「其實那時候真的很有點不爽！」陳妍希說：「書豪和小岳一開始還挺『尊敬』我的，後來真的很沒大沒小！」

書豪爆料說：「有一次拍攝要轉場，但是沒有我的戲，我就偷偷溜進去陳妍希的車子裡面嚇她，把她嚇到尖叫捂臉！」妍希至今仍記仇地說：「書豪不時都笑我臉圓、笑我胖！」

讓張書豪馬上羞紅臉笑說：「沒有啦！他之前吃東西都會秤食物，後來有一次我就問她說今天不用秤喔？！」不過書豪也特別稱讚妍希：「她真的表裡如一，永遠都是甜笑，非常溫柔！從來沒有看過她發脾氣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀
今日 18:20
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀
【二次人生】天命之年看透生離死別　譚耀文：我的人生是滿足的
10:30 2021/04/16
【二次人生】天命之年看透生離死別　譚耀文：我的人生是滿足的
【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神　深信性本善：何地都找到良善
12:16 2021/04/26
【奧斯卡2021】華裔女導演趙婷探究美國精神　深信性本善：何地都找到良善
愛情片 喜劇片 夫妻之道 家庭關係 加拿大 尼加拉瓜 電影 台灣

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
14:43 2021/04/22
【靚太安樂窩】80後港女抽新樓中籤購250呎單位　8萬加建40呎閣樓向高空發展
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
今日 10:42
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照