【死因研訊】14歲男生院舍墮斃死因研訊　主診醫生指男童沒有自殺傾向

▲ 瑪麗醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生何松。陳國峰攝

有自閉症及就讀特殊學校的14歲男生，於2016年住在殘疾院舍「康橋之家」期間墮樓身亡，死因庭今（27日）展開研訊。死者入住涉案院舍前的主診醫生供稱，死者於2014年曾被其父親虐待，被送往屯門某照顧中心，及後因為死者母親不滿意中心，輾轉才轉到「康橋之家」；另外死者曾有自殘紀錄，會拍打自己的頭，但他沒有自殺傾向。

死者梁子駿，生前住在葵涌萬成大廈「康橋之家」殘疾院舍，於2016年8月23日墮樓，同日身亡，終年14歲。

瑪麗醫院兒童及青少年精神科副顧問醫生何松供稱，自2012年接手處理死者個案，死者入住「康橋之家」前，何一直擔任其主診醫生。何供稱，死者有自閉及中度智力障礙，智力等同一個5至7歲的兒童。死者有行為問題，有時會發脾氣、胡亂丟物件，亦會打同學，以及在不適合的地方如廁，醫生有開藥予死者，而藥物對死者並無副作用。

何續指，2014年7月及8月，死者曾被其父親虐待而入院，並被送往照顧中心，及後因為死者母親不滿意中心，輾轉才轉到「康橋之家」，死者及後轉往葵涌醫院覆診。

何形容死者表達能力有限，不能完整說一句句子，僅能斷續說單詞，而何沒有聽過死者表達有自殺傾向，但死者有自殘紀錄，會拍打自己的頭部，雖然沒有受傷至入院，但有造成瘀傷的紀錄。

▲ 駐校護士陳美儀。陳國峰攝

在死者就讀的學校任駐校護士的陳美儀供稱，死者在校內有不聽指示的問題，會將食物掃到地上，又會隨地吐口水，玩弄自己大小便等。陳指曾發現死者身上有瘀傷，亦覺得他的傷比其他學生多，曾就此通知校內社工跟進，死者則稱「被人打」；至於死者是否不喜歡住院舍，校方則沒有資料。案件明（28日）續。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

TOPick x 昂坪360「繪蛋滋味」親子設計比賽，立即參加有機會贏取Staycation獎品，按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂