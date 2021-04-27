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警破訛稱代辦大嶼山車輛禁區證詐騙集團　5人被捕

社會 18:32 2021/04/27

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網絡安全及科技罪惡調查科科技罪案組(行動)總督察戴子斌。（黃傑偉攝）

警方早前接獲市民求助，指去年9月至今年6月，於網上社交平台，有貼文可以一條龍方式申請大嶼山封閉道路許可證，費用由6000至一萬元不等， 當市民付款或轉帳之後騙徒就會失去聯絡。 更甚者有市民被騙徒，以得悉其個人資料恐嚇更多匯款勒索，共涉17宗案件，涉款12萬8千元，其中一名54歲男子單一最大損失11,100元。

警方接報後經深入調查鎖定一個本地詐騙集團，於本月26及27日展開拘捕行動，成功拘捕3男2女，包括3名骨幹成員，被捕人年齡介乎 28至39歲，被捕人涉嫌以欺詐手段獲得財產，勒索及洗黑錢罪名被捕。

警方行動中檢獲7部手提電話流動裝置及5張銀行提款卡，調查發現詐騙集團另牽涉其他騙案，及洗黑錢活動，亦會收納傀儡戶口已作轉走犯罪得益，及收款用途，調查顯示於短短6個月，集團已清洗達550萬犯罪得益即黑錢，警方指行動仍然持續不排除稍後會有更多人被捕。

網絡安全及科技罪惡調查科科技罪案組(行動)總督察戴子斌重申，以欺騙手段獲得財產屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年，勒索罪最高可被判監14年，而洗黑錢罪最高可被判監14年及罰款500萬元呼籲市民切勿以身試法。

16歲至29歲人士即日起可以預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

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記者：黃傑偉

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