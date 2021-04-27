【DSE2021】英文科考生借通識電動車概念作文　閱讀卷「拆細」多篇短文考生難理解主旨

▲ 文憑試英文科寫作卷設8選1題目，不少考生借通識科所學的電動車概念作答。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）英文科卷一閱讀卷及卷二寫作卷今日（27日）開考，其中寫作卷必答部分，要求考生撰寫早會演講辭宣傳學校嘉年華；乙部8選1題目，包括向報章投稿談電動車銷量低的情況，不少考生因通識科曾涉獵相關議題，故選答該題時也更得心應手；有英文科教師指兩份卷難度均與去年相若。

新冠肺炎疫情下，今屆文憑試中英文科刪口試後，令餘下3份筆試佔分比例提升，其中英文科閱讀卷及寫作卷佔分，分別增至23%及28%。率先開考的閱讀卷文章，比往年「拆細」成多篇文章，必答的甲部（Part A）3篇文章主題維繞健康飲食；乙部（Part B）屬淺卷的B1的2篇文章關於屋邨種植，深卷B2的3篇文章則關於太空探索。

英文科寫作卷必答的甲部要求考生以學校年度嘉年華籌辦人身份，撰寫介紹活動詳情，並呼籲同學參與的早會演講辭。該卷乙部8選1題目，涉及「社會議題」的題目要求考生致函報章編輯，探討電動車全球銷量低的原因，並建議如何推廣電動車，其中在新蒲崗李求恩紀念中學試場，有多名考生因通識科曾涉獵而選答；其他選答題涉及求職信及驚悚故事等。

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李求恩紀念中學助理校長、英文科科主任鍾嘉雯指，上述兩份試卷難度與往年相若，其中閱讀卷拆細成多篇短文，例如B2以往設兩頁篇幅的長文，今年分拆為3篇短文；該卷的多項選擇題數目亦比往年稍多，B1更加入少見題型，考生須填滿表格所有「格仔」，寫上「Y（Yes）」或「N（No）」方能得滿分；同校英文科副科主任簡麗妍指，意外地有不少男學生反映較熟悉B2的科學文章，相信讀理科的學生亦會有優勢。

至於寫作卷，簡麗妍指，必答題的設定是學校早會演講辭，除了須羅列活動資料，比一般演講辭，可以用較輕鬆的語境表達。對於有應屆考生發揮創意，自行加入疫情下舉辦活動的限制及應對方法，簡麗妍指題目要求重點並非疫情，若只提一兩句料不會導致失分。鍾嘉雯亦指，選答題目除求職信外，其餘7題都較貼身，據她了解所教的大部分學生均選擇電動車題目。

選答電動車題目的應屆考生劉同學表示，因通識科曾涉獵相關概念，「都係好似通識咁樣做」，至於必答的早會演講辭，思維模式類近中文科聆聽綜合卷，感到容易掌握。同樣選答該題的李同學亦將通識科所學知識搬到英文寫作卷，形容要轉換成英文時「無乜困難」。袁同學則在該題指出，電動車銷量低的原因是充電設施不足及性能受限制等，建議增加充電車位，形容自己已努力寫足70行。

袁同學直言該卷甲部有太多篇文章，「都睇唔清作者意圖」。同場考生周同學則形容B1程度比往年淺，但甲部比往年加深，「時間拉返勻都係做唔哂」，全份卷漏空5題。另一名考生萬同學則形容閱讀卷比往年不算難，「輕輕掃吓篇文就搵到答案」，選擇B2的他指3篇文章「最尾嗰篇文基本上唔洗睇、可以skip咗佢」，預計在閱讀及寫作卷均可獲第4級成績。

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記者：馮琪雅