【癌症殺手】乳癌患者年輕化最細少於25歲　西蘭花＋椰菜花＋羽衣甘藍含抗氧化功能可防癌

▲ 香港乳癌患者人數有上升趨勢，年紀最輕患者少於25歲。

超聲波檢查床上的40歲女病人跟我說：「醫生，我很害怕我的乳癌復發，可否給我檢查清楚一點？」她右邊的乳房已經接受全乳切除手術，右邊胸部和腋下有兩條長長的疤痕，我說：「請放心，我會很仔細的檢查。如果發現有問題的話，我會即時告訴妳的。」

香港乳癌患者人數有上升趨勢，佔全港女性癌症新症總數的27%。大部分個案發生在40至59歲女士，年紀最輕患者少於25歲。

作為放射科醫生的我，不時看到很多年輕的女病人已經患有乳癌或已接受手術。我會建議病人聽從主診醫生建議，作定期乳房造影、超聲波檢查及自我身體檢查。這樣一定可以偵測出早期的乳癌。

再進一步想，我們有沒有辦法可以在病發之前減低患乳癌的機率呢？從醫學研究中，我們得知乳癌和雌激素有關。香港近年乳癌率攀升，與我們西化的飲食有著緊密的關係。只要我們能夠減低攝取食物中雌激素，乳癌的風險便會自然減低。至於哪類食物中有較高的雌激素？蛋類, 奶類和肉類含有雌激素，選擇素食便是對抗這都市殺手病有效的方案。

蔬菜類如西蘭花、椰菜花、羽衣甘藍有抗氧化的功能，除乳癌外也能減低其他癌症的風險。整全的食物往往是低升糖指數的食物，能減癌症風險，也能預防糖尿病。

從植物中的豆類，果仁我們能夠攝取足夠的蛋白質，而豆類中的植物性雌激素對人體有益，非但不會引至乳癌，反而有保護作用。調查也指出，素食能減低曾經患乳癌的康復者復發的機率。

過重也是乳癌高危因素之一。因為脂肪能夠產生雌激素，增加患乳癌的風險，所以每天30分鐘的帶氧運動，不但能令身形苗條，也能減低患癌的風險。

喝任何分量的酒精也能增加患乳癌的風險，所以不喝為妙。親愛的女士們，讓我們一起對抗乳癌，活得更加精彩健康吧！

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「預防乳癌由減少食物中激素開始」