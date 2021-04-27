【2021母親節】MOKO購物祭推四大消費禮遇　最高回贈送出近3百萬元獎賞優惠

▲ 「MOKO旺角購物祭」於活動期間推出4大消費禮遇。

母親節是時候買禮物給媽媽，MOKO新世紀廣場由5月1日至6月2日推出「MOKO旺角購物祭」，於活動期間推出4大消費禮遇，包括：「逢週一必搶快閃券」、「低至3折精選產品」、「多買多送」消費禮遇，以及「愈食愈賞」滋味禮遇，最高回贈推廣活動送出近3百萬元金額的獎賞優惠。

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▲ （圖片由MOKO新世紀廣場提供）

打響頭炮的「逢週一必搶快閃券」活動於5月連續4個星期一豪送共8,000份涵蓋不同類別電子購物贈券，最高換領總值HK$500。同時，各週末特設相應主題優惠，推出低至3折精選產品，The Point會員可先換購「快閃券」，再於週末輕鬆入手心水產品，享盡折上折。

當中必購母親節禮物包括：51折購入Estée Lauder護膚套裝、55折起添置OTO按摩產品、5折Sinéquanone春夏連身裙及3折即可入手Lee女裝Shirt等，為媽媽送上實用又時尚的禮物！

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▲ （圖片由MOKO新世紀廣場提供）

消費越多回贈越高，「多買多送」消費禮遇提供最筍優惠，The Point會員即日以電子貨幣消費滿指定金額，最高可獲高達HK$550無條款新地商場贈券及MOKO電子購物贈券。

而「愈食愈賞」滋味禮遇送上最高50%回贈驚喜，在匯集近40間環球美食的MOKO新世紀廣場，讓你與母親享受多國盛宴，主餐、甜點至輕食都照顧周到，而全港首間日本京都精品咖啡小店「Sonia Coffee ソニアコーヒ」分店即將進駐商場，定必成大家焦點，一眾咖啡控記得來朝聖啦！

▲ （圖片由MOKO新世紀廣場提供）

MOKO新世紀廣場「MOKO旺角購物祭」貼心為你準備一系列至抵購物攻略，定必符合你的期望，又能討媽媽歡心。由5月1日至6月2日， The Point會員一連4個星期一登入「新地商場」手機應用程式換領「週一快閃券」，以低至1,000積分換領HK$50或HK$100電子購物贈券。

於週末配合血拼主題，包括獨家扮靚賞、家電立減優惠、520孖住賞及換季大割引，即可到店選購多款折上折貨品。立即Mark實折扣優惠指南，送上源源不絕的禮物慰勞平日照顧有加的媽媽！

▲ （圖片由MOKO新世紀廣場提供）