【尖子透視】港大畢業曾11次獲獎學金 90後男生不做MT轉行做補習老師

▲ 90後港大畢業生Spencer，2年前放棄高薪厚職轉行做補習，希望成為值得學生信任的補習老師。

畢業後加入大企業成為管理培訓生（Management Trainee），可能是不少大學生的目標。90後Spencer在香港大學心理系畢業後，順利加入大型國際銀行，擔任相關職位。不過他坦言當時工作一點也不開心，兩年前毅然放棄高薪厚職，追尋自己的補習夢。

▲ 90後Spencer放棄國際大型銀行MT一職，決心轉行做補習。（林綺虹攝）

中學時期補習遇上好老師

回想當年讀中學，由於是首屆DSE考生，Spencer在中五時轉換了補習老師，他當特別緊張，形容自己有「慢性焦慮」。不過，他指補習老師不但在學術上指導自己，與他的關係更亦師亦友。

有時候學校老師，怎麼說，有很多行政工作或其他事情，未必真的可以關心每一個學生，所以那時候覺得有個人會關心自己，覺得不錯。

直至考試前夕，Spencer指晚上經常失眠，有時候會幻想自己成為補習老師，腦海中浮現教導學生的畫面，認為這份工作會令到自己開心，緊張心情亦因而變得放鬆。由於自己本身喜歡英文科，亦希望了解更多人與人之間的相處和關係，大學決定選修心理學。最後他順利考入港大心理學系，更在在學期間獲得11個獎學金。

▲ Spencer畢業於港大心理學系，曾奪得11次獎學金。（受訪者提供）

如願以償幫初中生補習

「有人說大學必做五件事：讀書、住宿舍、拍拖、上莊和做兼職，我大一時開始幫人補習。」Spencer透過朋友介紹，開始替初中生補習英文，他很用心準備教材，將自己以前的溫習筆記分成不同課題整理好。

作為過來人，Spencer明白到要提升英文水平，並非一朝一夕能夠做到，

發覺很多時候，可能傳統地讀一次或教他們，他們會覺得很難記。所以幫他們想一些口訣，心理學稱為『心理記憶法』。第二就是多利用圖表，幫助他們『入腦』。

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畢業後加入大型國際銀行

在兼職補習老師時，Spencer不忘為自己的將來打算，他大三時在一間跨國金融機構實習，畢業後轉到另一所大型國際銀行任職管理培訓生。不過因為自己並不是修讀金融出身，他需要在工餘時間繼續進修，

考了證劵考試、保險牌，對我來說是吃力的，其他同事大學讀過，我真的由零開始，是辛苦的。

在別人眼中，可能Spencer已是「人生贏家」，不過他坦言當時工作一點也不開心，

覺得好像很努力，做了很多東西，但未必是自己真正喜歡做的。即是很多事情，都是活在其他人的期望。以前會覺得很開心，是一個成就。但是現在，即使我考到所有專業考試，可能滿足了別人，但其實我自己很不開心，那種『爆煲』的原因源於這裡。

▲ 「大學必做5件事」，Spencer在大一終於如願以償，開始替學生補習。（受訪者提供）

趁年輕試一次 成為貼心補習老師

即使有全職工作，當時Spencer仍然會每個周末繼續幫學生補習，他形容是自己「逃生的地方」。一次偶然，他跟相熟的學生和家長傾訴，猶豫應否轉行全職做補習，想不到獲得大家支持，

有一個學生介紹了十多個同學，覺得是一種肯定，所以才更加大動力去做這件事情。

最後在平衡過利弊後，亦得到家人和朋友支持，Spencer辭去了高薪厚職，花了不少時間重新整理教材，亦開設了IG專頁分享讀書心得，以及跟學生互動。現時他成為了「流動老師」，跟不同的補習社合作。

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縱使補習行業競爭大，Spencer指自己與大型補習社的分別，就是較貼心、高針對性和人性化。他表示從多年的補習經驗，發現有時候學生不是缺乏英文上的知識，而是「不懂得溫書」，或是有不少心理壓力。所以除了教授書本上的知識和溫習技巧外，他希望能夠幫助學生解決問題，成為一位值得學生信賴的補習老師。

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記者：鄭樂晴