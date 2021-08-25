【靚太廚房】不用麵包機也可自製健康薄餅　 在家輕易炮製菠蘿火腿薄餅

▲ 不用麵包機都可做薄餅，而且過程十分簡單。

天氣炎熱，有時想吃一些酸酸甜甜的美食，開開胃口。今集《靚太廚房》教大家做一款簡易的菠蘿火腿薄餅，這款薄餅不需用麵包機都可做到，非常方便。家長還可以和小朋友一起下廚，加入自己喜歡的配料，締造溫馨的家庭樂回憶。

▲ 非常足料的菠蘿火腿薄餅！（文子健、李家健攝）

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麵團材料

溫水 125毫升

糖 1/2茶匙

鹽 1/2茶匙

快速乾酵母 1茶匙

橄欖油 3茶匙

麵包粉 200g

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麵團做法

1. 將溫水和糖混合至糖溶解，再加入酵母中，並在溫暖的地方放置5至10分鐘，直到起泡。

2. 然後加入橄欖油中攪拌。

3. 篩入麵包粉和鹽，然後將酵母混合物倒入乾燥的原料中，使麵團等待一會，變成有彈性的麵團，大約5至10分鐘，然後滾成球形。

4. 把碗抹一層油，用保鮮膜蓋​​上蓋子，放在溫暖的地方瀝乾45至60分鐘，或者直到大小翻倍。

5. 用多餘的麵粉輕輕擦拭乾淨的工作表面，使麵團呈橢圓形並形成圓形。

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配料

磨菇3個

菠蘿片 2片

火腿/胡椒粉1包

番茄醬1杯

薄餅做法

1. 用叉子戳薄餅麵團，使麵團中多餘的空氣排出。

2. 將番茄醬塗在比薩麵團上。

3. 加入一些芝士，將配料放在上面。

4. 在配料上再放更多芝士。

5. 預熱焗爐200度，焗20分鐘即成。

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記者：王芷瑩