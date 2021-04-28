【罕見事故】新款混能的士疑引擎失靈　業界稱行車期間或死火急煞可肇禍

▲ 2021年版新款豐田混能的士，疑混能系統監察設定異常，令新車頻死火出意外。（林宇翔攝）

今年首季生產、新落地豐田混能的士，被揭發引擎失靈，可引致行車時煞車死火。據悉廠方需安排更換零件，業界稱至少廿多部車受影響，有安全隱患，運輸署已介入事件。

據了解新車引擎的監察設定，出現異常敏感，司機駕車時，儀表板會突然閃起警告燈，之後死火。業內消息稱，近日有新車於路中心煞車，被尾隨車輛撞尾出意外，幸未有傷亡，現階段未知意外跟引擎失靈有否關聯。

▲ 的士小巴商總會理事長周國强證實事件，稱至少廿多部新車受影響。（林宇翔攝）

現時全港約有1.8萬部的士，多數是傳統石油氣的士，但已經停產。本港正逐步引入豐田石油氣/電力混能的士，全港約有1,000部，業內俗稱「小露寶」。據了解，新落地、今年第一季生產的混能的士約有100部，近日陸續被揭發引擎系統失靈，更出現過交通意外。

據業內消息稱，近日有司機駕駛新落地混能的士，於高速公路行駛時，駕駛儀表板亮起警告燈提示，之後突然死火煞車，尾隨車輛收掣不及撞尾，幸車上無人受傷。據悉業內人心惶惶，駕駛新車的司機也不敢出車，車主需安排的士到車廠檢查。不過有前司機稱，即使送返車廠檢查過後證實無問題，但翌日駕車時卻又無故閃出警告燈，擔心系統再失靈，甚至死火煞車，導致嚴重意外。

有業內行尊分析，混能的士主要依賴電力行駛，倘電量耗盡，引擎就要轉用石油氣驅動。可是新車在燃油滿缸情況下，卻未能自動轉換燃料，推動引擎，結果駕駛儀表板就閃起警告燈，系統誤以為的士用盡燃料，未能驅動，結果自動煞車。

香港的士小巴商總會理事長周國强稱，近日接獲多名會員求助，涉及廿多部車，指新車引擎系統失靈，有類似情況，直指情況不尋常，安全隱患嚴重。他稱商會已發信要求代理商皇冠汽車，為受影響車輛更換零件，解決引擎零件的接觸異常情況。可是一度有消息稱，新零件或需時約兩個月才抵港，業界感到不滿，盼加快更換零件。

據了解皇冠汽車已向業界發信致歉，獲日本豐田車廠確認，部分今年第一季生產的混能的士，引擎系統的監察設定較敏感，導致不尋常情況。據悉廠方現推出解決方案，會為涉事車輛更換零件，並承諾跟進。本報昨日傍晚曾致電及電郵豐田汽車了解事件，但截稿前未獲回覆。

運輸署已知悉事件，發言人稱正向有關車行了解事件，並作適當跟進。

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記者：吳卓峰