【新冠疫苗】再多2人打針後離世累計26人　其中76歲翁打科興、74歲嫗打復必泰

▲ 再多2人打兩劑疫苗後離世累計26人，其中76歲翁打科興、74歲嫗打復必泰（資料圖片）

本港再多2人接種2劑疫苗後分別於前日（25日）及昨日（26日）離世，不過當局未有主動公布，其中76歲高血壓、糖尿病及高血脂症翁打第二劑科興後26日離世、74歲肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎嫗打第二劑復必泰後18日離世。

衞生署今（27日）回覆傳媒查詢才表示，今日已接獲醫院管理局（醫管局）提供兩宗分別曾於4月5日及4月19日呈報、接種新冠疫苗後需住院個案的更新資料。該兩宗個案均涉及長期病患者，而更新報告並沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。



第一宗個案涉及一名76歲男子，本身患有高血壓、糖尿病及高血脂症。他因右邊身無力於四月五日入住將軍澳醫院。他被診斷患高血壓性顱內出血。今日醫管局提供的更新資料指，該病人於四月二十六日因肺炎離世。根據資料，他曾於離世前26日（即三月三十一日）於私家診所接種第二劑科興新冠疫苗。他在接種後逗留在診所觀察期間並沒有不適紀錄。

將軍澳醫院回覆查詢表示，一名76歲男病人於4月5日早上經本院急症室入住內科病房，診斷為中風，經治理後延至4月26日晚上不治。 紀錄顯示，病人分別於3月3日及31日接種2019冠狀病毒病疫苗，該院已於4月5日按機制向衞生署呈報個案。



第二宗個案涉及一名74歲女子，本身患有肺纖維化、骨質疏鬆症及胃炎。她因為咳嗽及呼吸困難於四月十九日入住東區尤德夫人那打素醫院。今日醫管局提供的更新資料指該病人被診斷患有肺炎，並於四月二十五日離世。根據資料，她曾於離世前18日（即四月七日）於社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

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記者：鄧凱文