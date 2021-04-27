商經局︰除夕倒數短片活動834萬元　被取消實體煙火匯演佔472萬元

▲ 旅發局除夕時播放預製跨年短片。（旅發局圖片）

受疫情影響，旅遊發展局去年底除夕期間，播放一條於維港發放煙花的2分鐘預製短片。根據商務及經濟發展局提交立法會文件顯示，該短片的設計及製作費僅150萬元，但由於港府本來為了舉行實體煙火滙演，最終斥資472萬元，結果連帶其他開支，整筆費用為834萬元。

商經局今日（27日）就立法會特別財委會的議員提問作書面補充回應，文件指出，除夕倒數短片的設計及製作費為150萬元，而宣傳推廣及安排國際傳媒機構作直播或轉‍播方面的費用，則為212萬元，共涉362萬元。

另外，文件提到，港府本來計劃舉行實體煙火滙演，有關開支涉472萬元，當中包括決定取消實體滙演前的籌備工作已支出的開支，例如向外購買煙火的費用等。

旅遊發展局上月曾在立法會一個委員會表示，除夕倒數短片的設計及製作、直播技術安排作國際傳媒轉播，以及全球宣傳等方面的花費，共涉約900萬元，當時會上熱血公民立法會議員鄭松泰關注旅發局除夕倒數短片製作費用，批評去年除夕時並沒有真正的煙花匯演，形容令人反感。

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記者︰尹櫻霖