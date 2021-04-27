李慧琼三度連任民建聯主席　設政策倡議委員會以選舉及管治為發展目標

▲ 民建聯選出新一屆領導層。(林宇翔攝)

民建聯今日改選領導層，該黨於會後宣布，李慧琼成功再度連任主席，五位副主席，包括張國鈞、陳勇、陳克勤、周浩鼎及陳學鋒亦不變。至於民建聯5位副秘書長，就只有前油尖旺區區議會主席葉傲冬留任。

民建聯早前已宣佈將推出大改革，將自身定位由「參政議政」改為「多渠道參與管治」。李慧琼表示，民建聯未來會有三重點方向，包括：

一，推動社會變革。明年將是民建聯30周年，會繼續致力團結社會，更新該黨宣言，確立政策論述和主張，推動政府施政。

二，將參與選舉及管治定為兩個民建聯發展目標。參選方面，會與社會不同界別建立更廣泛的聯繫，成為社會各界別伙伴，反映各界利益。管治方面，會建立全面政策主張論述，同時亦會將黨內的各政策委員會，升格為「政策倡議委員會」，作為民建聯決策核心。此外，亦會設政策顧問團，邀請黨內外資深人士參與，另外亦會伙拍民間智庫，並加強民調工作鞏固政策科學基礎。李慧琼又提到，未來立法會議員亦會有清晰分工，部分為政策倡議，部分則主力地區工作。

三，進一步完善黨內組織架構，義對管理層及常委提出新的要求，負責的工作，由以往只分擔立法會、青年與專業等事務改為多個大方向，包括建立人才儲備庫、加強青民發展，為年輕人參與愛國者治港提高新的機會等。

▲ 民建聯選出新一屆領導層，李慧琼連任主席。(林宇翔攝)

對於副秘書長由原先五個改為一個，李慧琼解釋，由於新的政治形勢，民建聯亦將對領導層提出不同角色及工作的要求，故決定只委任一位副秘書長，認為現在這架構是合適的。但她強調，未來會再審視架構及工作安排，就新形勢作出相應的調整，認為各常委都會有新的工作需要負擔，詳情會於稍後公佈。

李慧琼又表示，民建聯現時在立法會有13個議席，希望在未來爭取更多議席，黨內在立法會選舉的具體參選部署，會在稍後再仔細研究。

▲ 民建聯選出新一屆領導層。(林宇翔攝)

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記者：李淇