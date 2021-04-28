【星媽收禮】 張慧儀感動獲養子送拼圖畫　袁靚靚+呂慧儀收愛兒手作禮物甜到漏

▲ 張慧儀、呂慧儀獲兒子送禮物而感動。

母親為家庭作出無私的奉獻，這份偉大真的不容置疑，為了感謝媽媽付出的心血，子女們於特別日子如母親節或生日向母親作出表示，TOPick挑選位星媽曾收到子女的暖心禮物。

包括要獨力照顧愛兒的單親媽媽呂慧儀、養子Hanson相伴14年的張慧儀、影后級媽媽袁詠儀，她們都收過很難忘的母親節禮物，而令她們感窩心的並非那份禮物，而是寶貝仔女的心意。

張慧儀跟養子Hanson

現年49歲的張慧儀於2007年到「平安之家」福利院探訪時，遇上當時約兩歲、患先天性心臟病的Hanson，於是她決定領養對方。14年來，張慧儀把養子Hanson放在首位，為了應付百萬元的醫藥費，慧儀努力工作賺錢外，生活也十分慳廉。

如今Hanson已16歲，他於每年母親節都會送上小禮物表心意，在2017年的母親節，張慧儀於微博分享收到兒子送的禮物，是一幅向日葵及海洋世界的拼圖，似乎Hanson頗有藝術天份。

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▲ 張慧儀獲養子送上拼圖畫作禮物。

當中張慧儀寫道：「我及我母親（Hanson 婆婆）的母親節禮物，就是最鐘意自稱為#蒙面超人 #Hanson 拼的著名荷蘭畫家梵高所畫的向日葵拼圖，及帶有螢光的動物和海洋世界的拼圖，我和婆婆都很喜歡你的母親節禮物。」

另外，張慧儀曾透露最難忘的是2019年的母親節，當時Hanson剛動完手術及康復中，而她跟兒童心臟基金會一起籌備活動，感覺很有意義。說到對Hanson的愛，她謂真的視他如己出，十分疼錫他。

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呂慧儀跟小蟹籽

單親媽媽不易做，38歲的呂慧儀在2018年3月宣布與黃文迪離婚，要身兼父職照顧愛兒「小蟹籽」黃柏翹 (Anton)。

現在6歲多的「小蟹籽」已升上小一，雖然呂慧儀每天要開工拍攝《愛．回家之開心速遞》，但她仍親力親為湊仔，曾因體力不支而暈倒。

呂慧儀與兒子母子情深，兩年前的母親節，呂慧儀在IG上載和兒子的合照，兩母子笑容一致，十分開心。「小蟹籽」按著媽媽的頭，而呂慧儀亦叫兒子做「老闆」。

▲ 呂慧儀離婚後度過首個母親節。（取自instagram）

她更在IG上載1條短片，展示兒子為她製作的母親節禮物，是一個色彩繽紛的花花相架，裡面寫著「Ma Ma I Love You！」，認真甜到漏。

當中她寫道：「把我當大BB的老闆，有你，我就快樂。#祝母親們 #母親節快樂 #有你便快樂 #大BB與小BB #老闆與秘書 #愛你 #longlegcrabslife #被寵的幸福 #我的霸氣總裁 」

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袁詠儀跟愛兒「魔童」

袁詠儀跟張智霖於2001年結婚，育有14歲的兒子張慕童（暱稱魔童），靚靚於家裡扮演惡媽角色，故她大呻多年來在家裡沒有母親節，兒子只會慶祝父親節。

▲ 張慕童為媽媽袁靚靚送上「愛的紋身」。

不過隨著「魔童」日漸長大，他開始向媽媽表達心意，2018年靚靚於社交平台表示，首度收到兒子送的母親節禮物，心意咭除了貼上全家福外，「魔童」以英文寫了幾句情話，令靚靚甜到爆。

當中她寫道：「Oh My God! OMG！OMG！連續十多句OMG！這是我家Morton先生，第一年送我的母親節花，咭中說話真摯動人 Love You ！祝各位母親節快樂。」

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去年母親節，「魔童」也寫心意咭向媽媽表愛意，當中「魔童」簡單地寫了一句「Happy Mother's Day」，不過最有心思的，是「魔童」於手臂上畫了一個「紋身」圖案，心心圖案塗上滿滿的顏色，難怪靚靚開心寫道：「Morton 預算有限的母親節禮物，但對母親來說是無價的 」

同場加映：楊卓娜專訪