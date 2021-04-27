【本地遊】旅行社4月29日起可復辦本地團　團友登車訪景點須用「安心出行」

▲ 本地遊旅行團周四（29日）起可復辦，每團最多30人。（經濟日報資料圖片）

港府今日（27日）公布周四（29日）起落實「疫苗氣泡」，本地遊旅行團同日起可復辦，每團最多30人，導遊、旅遊巴司機等前綫員工需接種至少一劑疫苗，不宜打針者要申報並提交醫生證明，帶團前7天做病毒檢測；而參加團友則要在登車﹑到訪景點及食肆時要用「安心出行」記錄行蹤。旅遊業界料最快在下月初可出團。

商務及經濟發展局表示，旅遊業議會會因應最新規例修訂旅行社辦團時須簽署的《本地遊防疫承諾書》，新增2項條件，包括：

要求旅行社確保本地遊旅行團隨團及接待團隊的工作人員，須在接待旅行團前已完成接種第一劑新冠疫苗，除非相關人員提出健康原因，並向旅行社申報有關情況和提供醫生證明書，以及提供在帶團前7天內進行的核酸檢測及其陰性結果，而有關檢測樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本。相關紀錄須作保留，以便有關人員在有需要時查閱和跟進。

要求本地遊旅行團參加者在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄，讓當局在有需要時更有效地追蹤個案。

商經局指，除上述新增要求外，《承諾書》其他主要條件會維持不變，包括旅行社必須事先向旅議會登記並簽署《承諾書》，承諾並嚴格執行當中載列的涵蓋遊客、行程、交通、膳食、景點和旅行社工作人員等安排的防疫措施，確保公共衞生得到保障；行程必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點或屬旅發局「賞你遊香港」項目的行程等。



局方說，旅議會監察和派員巡查旅行社就登記旅行團執行《承諾書》的情況，違規旅行社的本地遊旅行團將被撤銷「綠色生活本地遊鼓勵計劃」或旅發局「賞你遊香港」項目資助的申請資格，及旅行社在1個月內亦不可以向旅議會登記本地遊旅行團。

香港旅行社協會主席胡景豪稱，本地遊產品早已準備就緒，但旅行社須提交前綫導遊須疫苗接種證明，加上收客需時等，估計本地遊最快本周末才正式出團，料反應正面，每日約60至70團出行。

旅議會主席黃進達亦歡迎政府「開錄燈」，旅議會會盡快開放旅行社登記辦團，估計下月初起陸續有團出發。

此外，港星「旅遊氣泡」啟動在即，康泰旅行社昨宣布推出2款新加坡「旅遊氣泡」2晚自遊行套票，涵蓋指定專屬航班連2晚酒店、出發前72小時核酸檢測，以及覆蓋新冠肺炎附加保障的旅遊保險，價格分別為4,199元起及4,999元起。

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記者：陳曉瑩