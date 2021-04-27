【本地遊】旅發局將推第二輪「賞你遊」　首輪100個未出發團最快5月成行

▲ 本地遊旅行團周四（29日）起可復辦，每團最多30人。（經濟日報資料圖片）

港府今日（27日）公布周四（29日）起落實「疫苗氣泡」，本地遊旅行團同日起可有條件復辦，每團最多30人。旅發局表示，將推出第二輪「賞你遊」活動，稍後公布換領詳情，而首輪100個未出發的本地團，最快5月出團，涉及2,500名旅客。

旅行社4月29日起可復辦本地團，導遊、旅遊巴司機等前綫員工需接種至少一劑疫苗，不宜打針者要申報並提交醫生證明，帶團前7天做病毒檢測；而參加團友則要在登車﹑到訪景點及食肆時要用「安心出行」記錄行蹤，詳情即看：【下一頁】

旅發局指，歡迎政府放寬本地遊人數，將盡快推出第二輪「賞你遊香港」，短期會內公布詳情；受疫情影響而於去年12月起暫停的首輪「賞你遊香港」約100個本地遊旅行團，最快可於5月內恢復出團，涉及約2,500 名參加者，旅行社會陸續聯絡有關團友，通知最新安排，所有參加者均須遵守政府的最新防疫要求。

旅發局早前稱，去年推出的「賞你遊香港」活動非常受歡迎，1萬個名額在1周內已滿，第二輪名額會增加1倍至2萬個。

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記者：陳曉瑩