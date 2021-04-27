大埔那打素男病人擅離急症室翌日離世　將由死因庭跟進

▲ 大埔那打素男病人擅離急症室翌日離世，個案將由死因庭跟進（資料圖片）

雅麗氏何妙齡那打素醫院今（27日）表示，一名患有長期病患的男病人，4月24日清晨約5時，由救護車送到該院急症室求診。病人當時由家屬陪同，有發燒、嘔吐及跌傷徵狀。醫護人員臨床診斷病人頭部受傷，安排病人接受腦部電腦掃描及X光檢查。

病人於早上6時許接受完檢查後，獲安排在病人等候區等候入住內科病房。醫護人員於早上6時45分視察過病人及安排服藥，病人當時情況穩定，而陪同家屬亦已先行離開。

急症室職員在早上7時15分發現病人自行離開急症室，醫院派出保安員在醫院範圍內搜索、通知家屬及報警求助。警方其後接報，在大埔區一商場內尋獲病人，病人由救護車送返本院急症室。根據紀錄，病人於救護車上情況嚴重，需要進行搶救。

病人於早上8時25分由救護車送回本院急症室，醫護人員隨即進行急救，病人恢復心跳及血壓後，獲安排入住內科病房繼續接受治療，惟病人情況進一步惡化，於翌日凌晨2時36分離世。

院方已慰問病人家屬及解釋事件過程，並會繼續保持密切溝通，提供所需支援。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處報告，並將個案轉交死因裁判官跟進。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文