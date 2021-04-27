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5歲女童天水圍獨遊遭非禮　30歲無業男子被捕

社會 21:33 2021/04/27

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天水圍昨（26日）發生非禮案，一名就讀K3的5歲女童慘被非禮。（曾秋文攝）

天水圍發生非禮案，一名就讀K3的5歲女童慘被非禮，警方接報後迅速拘捕一名男子歸案。

元朗警區助理指揮官歐陽肇剛表示，昨日（26日）中午時分，該名受害女童由母親委託之友人帶到天水圍天澤商場內一補習社補習，到達時由於友人趕時間，於是吩咐女童獨自乘升降機上商場補習社，女童期間並沒有進入補習社，反而獨自在商場流連過多小時。至下午1時15分，一名男子上前兜搭，聲稱可帶女童到公園玩耍，最後女童被帶往天水圍俊宏軒商場一傷殘廁所，被非禮及被要求口交。事後該名女童返回補習社並向家人透露事件，最後由家人報警。

警方接手調查後翻查大量閉路電視，今日（27日）在天水圍區拘捕該名30歲無業男子，經警誡下該名男子已承認對女童作出非禮行為。警方表示，該名男子犯案時身穿T恤、短褲、白鞋、白襪及帶眼鏡，警方會調查男子犯案動機及是否涉及其他罪行。

警方指，受近期疫情影響，上課時間縮短，區內多了小朋友在商場及公園流連，呼籲家長要加倍小心，避免同類事件發生。

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記者：曾秋文

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