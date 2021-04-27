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【防疫抗疫基金】 政府向派對房間及本地遊樂船隻發放額外資助　合資格可獲發4萬元資助

社會 22:23 2021/04/27

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政府將在「防疫抗疫基金」下向派對房間，以及出租以收取租金或報酬的本地遊樂船隻發放額外資助。每間合資格處所或每艘合資格遊樂船，將獲發一次過4萬元的資助。(經濟日報資料圖片)

政府將在「防疫抗疫基金」下向派對房間，以及出租以收取租金或報酬的本地遊樂船隻發放額外資助。每間合資格處所或每艘合資格遊樂船，將獲發一次過4萬元的資助。

上述額外資助的受惠對象為自去年11月22日起持續停業，並已在上一輪「美容院、按摩院及派對房間資助計劃」下，成功獲批資助的派對房間及遊樂船。曾經搬遷或轉手的處所及於去年11月22日後成立的新業務，不符合額外資助的申請資格。

派對房間毋須主動提出申請。計劃秘書處會於5月10日起，陸續以郵遞方式將計劃申請表格及聲明書，寄至在上一輪計劃下成功獲批資助的派對房間所申報的店鋪地址。

遊樂船船東亦毋須主動提出申請。海事處會於5月初安排發信通知所有合資格的遊樂船船東，並處理有關手續及發放資助；基金已預留5460萬元作發放額外資助用途。

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責任編輯：洪芷晴

 

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