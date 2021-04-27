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【疫苗接種】疫苗氣泡後日啟動今預約接種僅較昨多300人　50歲漢昨打針後疑即場中風

社會 22:28 2021/04/27

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疫苗氣泡後日啟動今預約接種僅較昨多300人，50歲漢昨打針後疑即場中風須留院（陳靜儀攝）

新冠疫苗接種計劃持續，港府公布，今（27日）約有24,600名市民接種了疫苗和約16,200名市民在網上預約接種疫苗；本港約872,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約414,100名接種科興疫苗，約458,400名接種復必泰疫苗，另約454,500名市民已接種第二劑疫苗，包括約294,900名接種科興疫苗，約159,700名接種復必泰疫苗。

此外，昨日共有10宗送院個案，其中六人已經出院，三人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院：

截至今日下午八時的過去24小時，約有24,600名市民接種了疫苗和約16,200名市民在網上預約接種疫苗，詳細的數字如下：
 

  • 約有4,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約2,200人在社區疫苗接種中心接種，約2,100人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；
  • 約有5,300名市民接種第二劑科興疫苗，當中約3,300人在社區疫苗接種中心接種，約2,000人是在私家醫生和診所接種；
  • 約有8,100名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有6,900名；
  • 社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%；及
  • 約3,800名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12 400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有49宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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