【防疫抗疫基金】酒吧酒館、卡拉OK場所等明日起可申請10萬至50萬元資助

▲ 食環署宣布，第四輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃(適用於持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉OK場所及夜總會)及商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將由明日起至5月27日接受申請。(經濟日報資料圖片)

食環署宣布，第四輪「防疫抗疫基金」下的餐飲處所資助計劃(適用於持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉OK場所及夜總會)及商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將由明日起至5月27日接受申請。

政府早前透過「防疫抗疫基金」下多輪計劃，向受疫情及政府各項防疫抗疫和社交距離措施影響的行業，提供財政紓困措施，至今已向合資格申請人發放合共約128億元資助款項。

考慮到酒吧酒館、卡拉OK場所、夜總會及商營浴室，受政府自去年11月底逐步收緊各項社交距離措施影響而須一直關閉至今，政府有意為上述行業提供進一步援助。新一輪的餐飲處所資助計劃會惠及持有食肆牌照的酒牌處所、卡拉OK場所及夜總會持牌人及持證人，若整個處所在指示生效期間一直關閉，可按相關食肆牌照上所訂明的樓面面積，申請10萬至50萬元的一次性資助。

新一輪資助計劃預計可惠及約1100間酒吧酒館、卡拉OK場所及夜總會，涉及資助款項約2.5億元。

另外，商營浴室牌照持有人進一步資助計劃，將為每名合資格的商營浴室持牌人提供一次性10萬元資助，預計可惠及約50間持牌商營浴室。

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責任編輯：洪芷晴