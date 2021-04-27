【食肆換氣量】政府公布近3千間餐飲處所已登記改善換氣量或安裝空氣淨化設備

▲ 。截至4月26日，共有2,995間餐飲處所已提交網上登記，另有129間餐飲處所在3月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報。(經濟日報資料圖片)

食物及衞生局局長早前根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）向餐飲業務發出指示，訂明提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守的規定。

政府發言人提醒，為符合《規例》下對餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備須遵守的規定，餐飲處所負責人須在4月30日或之前向食環署登記其處所座位間的換氣量已達到每小時至少6次，或已按實際情況加裝符合指定規格的空氣淨化設備，並附以註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書。截至4月26日，共有2,995間餐飲處所已提交網上登記，另有129間餐飲處所在3月18日前透過自願申報計劃已提交網上申報。

發言人說,餐飲處所若未能於限期前完成登記，須向食環署提交延期申請。有關延期申請表格可於食環署網頁或掃瞄附件中的二維碼下載。餐飲處所提交延期申請後，須於食環署回覆中的指定限期內完成登記。期間，已提交申請的食肆須按當時適用的指引維持相關的每日堂食時間時限及每枱人數上限等要求。

至於沒有提交延期申請、提交申請不獲批、沒有按食環署就其完成登記的延期期限作出跟進等個案，食環署會另行處理。新規定生效初期，食環署的工作方向會側重宣傳教育及勸喻，並會密切留意相關情況，適時調整安排。

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責任編輯：洪芷晴