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​【強制檢測】6間小學及幼稚園納強檢　包括觀塘基法小學、北角蘇浙小學、深水埗又一村學校

社會 00:19 2021/04/28

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又一村學校被納入強檢公告。資料圖片

​政府深夜公布最新強制檢測公告名單，4月27日共有6間學校爆發上呼吸道感染個案，被納入強制檢測公告，包括觀塘基法小學、北角蘇浙小學、深水埗又一村學校、沙田救世軍田家炳幼稚園、粉嶺嘉寶中英文幼稚園及葵涌浸信會幼稚園。

任何在4月14日至27日期間曾身處6間學校超過2小時的人士，須於4月29日或之前接受檢測。受檢人士若在4月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月27日強制檢測公告名單：

(a) 觀塘月華街34號中華基督教會基法小學
(b) 北角清華街30號蘇浙小學校的小學部及國際班(不包括幼兒園及幼稚園)
(c) 沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園
(d) 粉嶺榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）
(e) 九龍又一村壽菊路2號又一村學校
(f) 葵涌大隴街21號地下至2樓葵涌浸信會幼稚園

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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