​【強制檢測】6間小學及幼稚園納強檢　包括觀塘基法小學、北角蘇浙小學、深水埗又一村學校

▲ 又一村學校被納入強檢公告。資料圖片

​政府深夜公布最新強制檢測公告名單，4月27日共有6間學校爆發上呼吸道感染個案，被納入強制檢測公告，包括觀塘基法小學、北角蘇浙小學、深水埗又一村學校、沙田救世軍田家炳幼稚園、粉嶺嘉寶中英文幼稚園及葵涌浸信會幼稚園。

任何在4月14日至27日期間曾身處6間學校超過2小時的人士，須於4月29日或之前接受檢測。受檢人士若在4月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月27日強制檢測公告名單：

(a) 觀塘月華街34號中華基督教會基法小學

(b) 北角清華街30號蘇浙小學校的小學部及國際班(不包括幼兒園及幼稚園)

(c) 沙田乙明邨街15號地下救世軍田家炳幼稚園

(d) 粉嶺榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）

(e) 九龍又一村壽菊路2號又一村學校

(f) 葵涌大隴街21號地下至2樓葵涌浸信會幼稚園

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責任編輯 李志強