【愛美麗狂想曲】陳瀅愛犬Diesel演劇搶鏡　Jeannie力捧囝囝：牠賺的錢比我多【有片】

▲ TVB劇《愛美麗狂想曲》中飾演小勇囝囝Diesel的狗狗為其愛犬。

TVB劇《愛美麗狂想曲》除雲集李佳芯、譚凱琪、姚嘉妮、林凱恩等多位女神，吸引觀眾外，本身也宅男女神的陳瀅（Jeannie）更出動愛犬Diesel「母子合作」同演《愛美麗狂想曲》，陳瀅更笑言Diesel有望成為明星狗。

昨晚（4月27日）的《愛美麗狂想曲》劇情講述小勇（陳瀅飾）和唐仁（蕭正楠飾）婚後因難以成孕致情緒欠佳，他們收養了一隻狗狗並取名為Diesel，二人視牠為親生兒子，對牠寵愛有加。

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陳瀅攜愛犬演戲

由於劇情需要狗狗，Jeannie便提議由自己的愛犬參演劇集，她透露首次拍劇的Diesel十分聰明：「牠懂得連戲、走位，知道要走去這個位，之後回來接那個位及做相同動作。每次Action後，牠都會跟隨節奏及動作，人人都讚牠很乖。」

Jeannie還爆Diesel的身價比自己更高，開玩笑說：「我的騷價是逐個騷去計算，牠則是逐組計算，牠賺的錢差不多比我多一倍有多，真的很厲害！很想監製多寫牠戲份，現在得悉狗狗的演出費用，下次可以叫價高一點。」

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狗狗來港作伴

其實從小於加拿大成長的Jeannie一直與Diesel互相陪伴，惟她當年從加國回流香港工作後，曾短暫將Diesel留於溫哥華，直到2015年便將牠接回港。

其後，Jeannie更多養一隻狗狗Baymax，兩隻狗狗成了對方的玩伴。

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