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【綠色時尚】Starbucks鳳梨特飲迎夏日　聯乘加國品牌推咖啡渣環保潮物【內附連結】

休閒消費 10:18 2021/04/28

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星巴克最近聯乘加拿大時尚休閒用品品牌Herschel Supply Co.推出限量的The reSupply系列商品，潮人必搶。

近日天氣變得炎熱，香港星巴克推出兩款夏季限定的消暑飲品鳳梨蜂香星冰樂及鳳梨冷萃咖啡，以清新香甜的鳳梨風味一起共度清爽夏天！

鳳梨蜂香星冰樂®注入清甜鳳梨果肉，搭配甘甜蜂香糖漿，以甜蜜風味融化您的心！頂層蓋上一層香濃豐盈的忌廉及金黃色的鳳梨果肉醬，酸甜口味完美交織。售價：中$41；大$45；特大$49。（星巴克圖片）

鳳梨冷萃咖啡以星巴克經典冷萃咖啡調製，咖啡經過14小時低温浸泡後，咖啡酸度及醇度更加突出。加入飽滿鳳梨果肉醬及酸香檸檬汁，新鮮配搭耳目一新。售價：中$39；大$43；特大$47。（星巴克圖片）

另外，星巴克最近聯乘加拿大時尚休閒用品品牌Herschel Supply Co.推出限量的The reSupply系列商品，並已登陸全線香港及澳門星巴克分店及星巴克網上商店，透過一系列加入咖啡渣製成的背包、環保袋、配件，展現潮流時尚的同時，實踐符合可持續發展的生活模式。

所有背包、手提袋和配件採用了95% 環保再生PET物料和5% 咖啡渣製成，而隨行杯當中的Starbucks® X Herschel Supply Co. 16oz可重用隨行杯亦以咖啡渣和循環再造塑膠製成。（星巴克圖片）

全新飲品將於4月28日（星期三）在全線香港及澳門星巴克分店推出，而The reSupply系列商品則已在全線分店有售。

編輯：葉翠華

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