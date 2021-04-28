【恐怖柔道】7歲腦死柔道童腦壓下降　爸爸求集氣：他很努力進步

▲ 男童的情況好轉，爸爸發文求集氣。

台中7歲男童帷帷早前上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次，造成頭部重創腦死。不過，帷帷有著超強意志力，近日腦壓持續下降，但仍與死神搏鬥中，盼望市民能繼續為男童集氣祝福。

▲ 男童的腦壓持續下降。（facebook圖片）

腦壓持續下降

帷帷的爸爸和叔叔近日均在facebook透露孩子的最近情況，爸爸表示，帷帷目前很努力在進步，腦壓由最初的120幾降到昨日（27日）的50幾，希望未來情況能繼續好轉，回復到正常值25。

每天期待能和你見面、陪伴著你這短暫的兩個小時，每天期盼你努力的一點一滴在進步。

▲ 爸爸表示，每天期盼兒子努力的一點一滴在進步。（facebook圖片）

請求集氣祈福

帷帷的叔叔早前亦在facebook的打氣文中提及，帷帷是一名小暖男，不時逗他們開心，無論做甚麼事都會想到身旁的家人，例如自己去買飲品，一定會幫大人買一份；帶他去選玩具，也買哥哥的份。

在帷帷受傷後，醫生告知情況不樂觀，請家人要有心理準備，但帷帷很堅強地撐過來。爸爸感謝熱心網民送贈平安符和花束等，為兒子打氣加油，同時亦感激醫護人員悉心的照顧。

相信大家為帷帷集氣的這份力量，會成為帷帷繼續努力下去的動力！

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母為男童舅父平反

而帷帷的舅父早前被指責，只顧拍片沒有及時阻止教練的行為，帷帷的媽媽昨日（27日）首度現身，她表示，自兒子送院後，她每天都在加護病房外，無法入睡。

她亦為哥哥（帷帷舅父）平反，她坦言，自己離婚2年，單親養育兩名兒子，要上班養家，若非哥哥和媽媽支持，她無法活下來。她又指，影片是在昏迷前30分鐘拍攝，並非倒下當下，當哥哥發現兒子癱軟時，已立刻上前阻擋，但教練竟叫他們自己叫救護車。

遭重摔27次求饒不果

事發於4月21日，7歲男童帷帷參加了柔道館的免費課程，但剛上了2星期，在還未熟習基本動作時，就被何姓教練和師兄連摔了27次，期間男童不斷哀嚎求饒，但教練無視之餘，還冷血地說：「別裝了！站起來，不站起來我繼續摔。」

直至帷帷的舅父發現，帷帷臉色發白、意識昏迷才緊急送院。醫院指出，帷帷到院時昏迷、抽搐、瞳孔放大、顱內出血，其後證實腦死。家人原本打算放棄急救，但拔喉後，帷帷仍有呼吸心跳，醫生認為他求生意志強烈，鼓勵家人不要放棄。

男童遭教練師兄輪流重摔27次案情，即睇【下一頁】。

師生為男童集氣錄音，即睇【下一頁】。

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責任編輯：王明芳