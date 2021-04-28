【新冠肺炎】帝苑酒店51歲男患者橫跨3區食勻5餐廳　包括2間太興、海之戀海天花園酒家

▲ 帝苑酒店51歲男患者橫跨3區食勻5餐廳 包括2間太興、海之戀海天花園酒家。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（27日）新增8宗確診個案，當中5宗為輸入性個案，3宗與本地個案有流行病學關連，他們均為早前居新寶城60歲男患者的朋友。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，新增5間食肆曾有確診人士到訪。

新增的3宗本地個案，為早前居新寶城60歲男患者（個案編號：11735）的朋友，包括：

第11744宗：51歲男子，本月22日發病，報稱住所為尖沙咀帝苑酒店

第11746宗：42歲男子，無病徵，居住在紅磡黃埔花園銀竹苑第四座

第11749宗：39歲男子，本月23日發病，居住在荃灣海之戀第7座

根據衞生防護中心資料，食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

荃灣 海之戀商場 海天花園酒家 （22/04/2021 11744, 11749）

荃灣 荃新天地2期 太興 （23/04/2021 11744）

元朗 天耀廣場 一豊日本料理 （23/04/2021 11744）

元朗 嘉湖新北江商場1期 臺味冰點餐廳 （24/04/2021 11744）

油尖旺 新文華中心 太興 （25/04/2021 11744）

報稱居尖沙咀帝苑酒店51歲男子（個案編號：11744）曾與居荃灣海之戀的39歲男子，於22日光顧海之戀商場的海天花園酒家，他自己又於23日到訪荃新天地太興及天耀廣場一豊日本料理；翌日，他曾到嘉湖新北江商場臺味冰點餐廳，以及嘉湖山莊樂湖居10座；25日，他亦光顧新文華中心太興。

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責任編輯：羅嘉欣