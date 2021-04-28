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【隱世神醫】周潤發積極教老友養生抗病　盧海鵬靠發哥推拿法健康好轉

娛樂 10:36 2021/04/28

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周潤發（發哥）公認是注重健康養生的藝人，經常行山跑步，強身健體，下月便屆66歲的發哥，近半年相繼有4名好友包括吳孟達、廖啟智、黃樹棠、王鐘因病過身，感到人生無常的發哥，積極領隊帶同多位老友勤做運動，推廣養生秘訣。

發哥好友廖啟智過身，令他十分傷感。（取自微博）

老友相聚︱2年前接受通波仔手術　79歲盧海鵬靠行山重拾腳骨力

日前有傳媒報導，發哥跟多位圈中好友，包括盧海鵬、劉江、黃日華、苗僑偉戚美珍夫婦，齊齊到大埔的大尾篤郊野公園跑山。較年長的劉江和鵬哥，雖然起步時步伐較慢，但發哥循循善誘，教授正確跑姿及呼吸節奏，眾人最後順利完成整個行山路段。

為盧海鵬按摩推拿

發哥更親自為鵬哥做小腿推拿及腳底按摩，助對方促進血液循環，舒筋活絡。之後發哥亦逐一為友人以不同手法推拿按摩，難怪被媒體封為「街坊神醫」。

曾跟發哥一同行山的譚詠麟，便大讚對方是「隱世神醫」，盧海鵬3年前因血管栓塞，須接受心臟手術，曾身體虛弱走路不穩，後跟發哥行山後，身體愈變健康。

    點擊圖片放大
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盧海鵬曾表示，跟周潤發跑步幾個月，每天一早出發，行足幾個月，現在已能慢跑5公里，又大讚發哥按摩手勢，指非常舒服，又稱發哥不止幫自己，也有幫忙每個朋友。

【偏頭痛】受偏頭痛困擾又不想食止痛藥　蔣家旻拍劇偶遇發哥神奇「康復」【附中醫解說】

盧海鵬跟發哥健身後，健康轉好。（取自微博）

發哥多年前已有鑽研腳底按摩，曾得到腳底按摩療法始創者吳若石神父指導，透過此增強體質，加上發哥近年經常行山、跑步、耍太極，而且飲食清淡、早睡早起，身體非常健康，狀態極fit，絕對是養生達人。

同場加映：何遠東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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