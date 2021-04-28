【校長專欄】網上教學即場教學生幫長輩做家務 校長：愛要愛得及時

▲ 校長表示，要教學生愛得及時。

疫情的年度，親子相處的時間增加，正面想法是親子時間從未如此緊密過，負面的影響是磨擦、衝突也隨之自然增加，尤其是當小朋友頑皮時，講極唔聽，哪怕只是小朋友不肯做家務，家長就難免慨嘆，孝道旁落，或「我哋細個時點點點⋯⋯爸爸媽媽點點點」我就想起一間天主教小學，但相當著重中國文化，今年主題是「廿四孝道名天下」。

這間小學每年都會在農曆新年假前進行中國文化日，除了介紹農曆新年的傳統習俗外，亦會詳細介紹中國文化、經典文學、風土人情、傳統美德等，加強學生對中國的認識。本年度的主題就是結合天主教的「愛德」和中民族的傳統「孝道」，期望學生能表達對父母長輩的愛，好好孝敬長輩。

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雖然今年都是網上形式學習，老師選取合適的廿四孝故事，並製作教學簡報及設計工作紙，進行教學，我覺得，疫情下網課在家學習孝道更好，是學生在家多數由長輩照顧，學生可即時可實踐孝順，即使只是向長輩表達關心，替長輩做家務等等，長輩甚至也可一同上課，就更可成為即時教材，學生印象一定更加深刻。

在我個人經驗，父母教孝道是身教，老師只需「講一句，勝過家長講十句」，由學校教孝道比家長「口哦夜哦」有效果得多，所以我相當欣賞這間學校的學習主題。

這間學校就是天主教聖安德肋小學校長梁綺媚，她以天主教五大核心價值的愛德向學生教導說：「以愛還愛，要愛得及時，毋須要待長大後才做，隨時隨地都應表達對父母長輩的感恩之愛。」

各位家長要聽梁校長講，愛要及時，不單是小朋友對自己孝順，想想自己的父母或長輩，就算疫情未能見面，也可透過網上、電話去盡孝道，切勿愛得太遲。

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文章獲八爪魚爸爸授權轉載。