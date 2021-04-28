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【疫苗氣泡】楊碧筠指大部分食肆支持新安排　當局稍後公布食肆員工申報不宜接種細節

社會 10:26 2021/04/28

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明天起落實「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗為基礎放寬社交距離。（資料圖片）

港府宣布明天（29日）起落實「疫苗氣泡」計劃，以接種疫苗為基礎放寬社交距離，食肆分「ABCD」4類營運模式，獲「放寬」最多的D類食肆，員工須接種兩劑疫苗，顧客亦要至少打一針，並使用安心出行，堂食可8人一枱，並延至凌晨2時。食環署署長楊碧筠表示當局會盡快公布食肆員工申報不宜接種細節具體細節。

楊碧筠今早接受電台訪問時指，在公布「疫苗氣泡」措施前，政府已與業界多次商討，認為大部分食肆都有心理準備在「疫苗氣泡」基礎上，呼籲員工接種疫苗，又認為大部分食肆都都支持有關新安排。她解釋，因過往食肆、酒吧及其他表列處所屬於高風險地方，政府如透過新措施，可令業界可安全復業，在疫情反覆時毋須「一刀切」收緊收緊防疫措施，認為是好事。 

新安排下，食肆如要放寬營業限制，員工需要接種最少一劑新冠疫苗。楊碧筠稱，如果員工有合理健康理由，可以定期檢測替代打針，並提交醫生證明。至於心理健康可否算是理由之一，她沒有正面回應，只稱當局會盡快公布具體細節，又說新措施有效期是明日至下月12日，當局會每隔一段時間，就會按市民反應及實際情況，決定是否需要調整。 

有市民反映有關措施比較複雜，被問到是否一種擾民政策，楊碧筠重申食肆可照舊使用現有方式營業，惟因食肆是一個較高風險的地方，希望可利用「疫苗氣泡」以及本港疫苗供應的優勢等，令高風險的地方回復正常，

香港不可以永遠這樣下去的，香港總要進步以及要有有限度秩序的放寬，令大家慢慢回復正常！

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

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