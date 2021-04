【DSE英文科】英文科卷一決勝錦囊 毋須依照題目的先後次序作答

▲ 賴炳華校長分享卷一奪分錦囊。

DSE英文科即將開考,相信各位考生都做好準備功夫,但卷一如何才能奪高分?以下有4個錦囊可以參考。

錦囊一:認清目標

卷一這份個半小時的閱讀理解試卷共分Part A和Part B兩部份,而Part B又細分為B1和B2兩部份,同學仔應該先行為自己訂定奪分目標。請注意:選答B1的考生無論試卷做得如何出色,最高的科目級別也只能獲得Level 4;希望摘星的同學必須選答B2的題目。

錦囊二:鎖定焦點

下筆作答之前,應先行檢視相關題目,鎖定需要尋找資料,回答題目的類型和範圍,快速而又粗略地瀏覽(skim through)題目,絕對是奪取高分的房角石(corner stone) 。

錦囊三:次序不拘

毋須依照題目的先後次序作答,懂那一條,就答那一條。筆者個人建議同學先行作答以下毋須看完全文,亦可猜量作答的題目:



1. 文中字義 (word meaning in the context)

以2013年卷一Part A第8題為例,假若你知道mono這個「前綴」(prefix)是解作「單一」(one)的話,那麼便知道monochrome的意思是「not colourful」,縱使你未必知道這個來自希臘(Greek) 字根的chrome,本身就是解作「顏色」(prefix)。

請注意:卷一閱讀理解這份試卷要考核的字詞解釋,是「字詞在文中的意思」(connotation)而非「字詞在字典中的意思」(denotation),字典是否在手,並不重要。

我們又以2017年卷一Part B1第50題為例,「contend」這個字在Cambridge Dictionary的意思是「say that something is true or is a fact」,但是這個denotation並不能夠有效地幫你選取題目中的B : argue作為正確答案。

2. 代名詞指稱(pronoun reference)

這裏指的「代名詞」(pronouns)並非單單指語法書裏面所説的them、he、it和she等等,也包含了一些大家不易為意的「代名詞」(pronouns),例如 : some、this assumption,the problem和the crisis等字彙,其實都是在文章裏意有所指的「代名詞」(pronouns)。

就以2015年卷一Part B第43題為例,答案就在這只有3行的段落之中,你只要順藤摸瓜,便不難找出line 3的「the trip」是指line 1 and 2所說的 the ride to the office。

3. 假假真真(True-or-False Questions)

假若你覺得相關的文章和題目實在比你想像中艱深,毋須徬徨失措,反正不懂,不妨隨便寫上一個T、F或者NG(Not Given),碰碰運氣。

4. 對對相配(Matching Questions)

這類型題目是希望考核同學對文章中每一個段落重點的掌握程度,你無需細看全文,只需速覽各個相關段落,便可猜量各個段落的「要旨」(main point)和「主題」(theme)。

請注意:每一個段落都會有一句「主題句」(topic sentence),闡述該段落的「要旨」(main point)和「主題」(theme) ,而這一句「主題句」(topic sentence)通常都會是該段落的第一句或者最後一句。

以2015年卷一Part B1第49題為例,答案就在該段落最後一句之中: 「If we reached a point where 90 percent of the cars on the road were self-driving vehicles, the benefits would rise to around $490 million a year.」,只要看到這句,你便可以輕而易舉地選擇Option B :"the authors think self-driving cars will save money." 作為答案。

5. 看圖識答(diagrams and positioning)

近年試題也非常喜歡考核學生是否能夠透過文章內容,識別文章中的物件和人物在某空間內的位置和移動方向,以2015年卷一Part B1第35題為例,你只要覽閱文中的「證人供詞」(Witness Statement)內Line 4所述的「I noticed that a silver car was driving down the aisle behind me.」,便可以很快鎖定文中的silver car非B即F。

錦囊四:句子完整

卷一這份閱讀理解試卷和「雅思」(IELTS)試卷一樣,除了選擇題(MCQ)、True-or-False、Matching和填充題(Fill-in-the-Blanks)之外,也會要求考生筆答某些題目。在回答這些題目的時候,其實評卷員(markers) 並不一定要求同學以「完整句子」(complete sentences)作答。

以2013年卷一Part B1第40題為例,由於問題是這樣編印出來的 : "This assumption" refers to...,這個「省略符號」(ellipsis)提示了考生只需用「片語」(phrases),也就是沒有「主詞」(verb) 和「動詞」(verb)的文字組合,回答問題便可;所以答案是「the idea that Facebook could be a fantastic place for people to strengthen their relationships.」。

然而,假若你不肯定的話,你最好還是使用「完整句子」(complete sentences)作答題目,以免無端丟分。



