【媽媽最痛】3歲兒飛撞硬物傷眼見血　車婉婉憂子視力受損：成晚囉囉攣

▲ 車婉婉兒子受傷。

2017年以42歲高齡誕下兒子Justus（花名BBQ）的車婉婉，不時在IG以「高齡日誌」分享自己的育兒日常。昨晚（4月27日）車婉婉發文指BBQ絆倒後眼撞硬物，抒發「傷在兒身痛在母心」的感受。

【星二代】3歲兒撞親額頭面珠有大片瘀傷 車婉婉眼紅紅自責：肉痛又內疚

歷母親最痛

車婉婉在IG上載BBQ近眼範圍受傷和驗眼的照片，並配文：「高齡日誌之又受傷今次BBQ先生自己『論盡』，刷完牙仔出來找MaMa嘅時候無睇路，kick 親，成個人飛咗去隻左眼降落在硬物上。」

▲ 孩子受傷，媽媽最痛。（取自IG）

即使見血，車婉婉仍然保持冷靜，但兒子的哭聲分外椎心：「Q MaMa聽到佢落地嗰下聲音好大，心諗今次大鑊啦，抱起佢嘅時候見到隻眼有少少血，好驚呀！當然，要保持冷靜，即刻敷冰先！唔洗講，BBQ喊到失晒聲，非常淒涼，好可憐，真係好心痛⋯⋯」

車婉婉也先安撫BBQ，自己卻有苦說不出：「佢喊完無事讀故事書瞓覺，但係我個心成晚囉囉攣，今日都係決定帶佢去check吓先，因為太近眼睛，真係驚佢有事又唔知、唔識點講出嚟。」

▲ 較早前BBQ受傷，車婉婉眼紅自責。（取自IG）

幸好在醫生的檢查後，BBQ的視力沒受影響，令車婉婉鬆一口氣：「好彩，醫生詳細檢查完之後話眼球無事，視力亦好好，傷口仔用些消炎Eye Drop可以幫到手，超級感恩，不幸中之大幸，希望BBQ先生真係經一事長一智，學習到小心一點。」

最後車婉婉以標籤「QMaMa真係驚」、「見醫生安心好多」、「男仔係咪都係咁」、「心痛死QMaMa」透露心聲。

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車媽媽婚姻失敗仍力勸生仔

車婉婉曾接受TOPick訪問時形容自己媽媽是個婚姻失敗者，但生前仍不斷鼓勵女兒結婚生子。

直到誕下BBQ，車婉婉才明白車媽媽的用心良苦：「生了小朋友，這小生命你必須要無條件照顧，人生真的昇華至另一階段，相信這是媽媽堅持要我嘗試去為人母的原因。」

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成為人母後，車婉婉感受到甚麼是無私的愛：「就算你多喜歡一個人，也不會無條件付出，但對著自己的小朋友，真會為了他不顧一切。就算在半夜，只要聽到BB哭，仍然會起床照顧。」

同場加映：潘芳芳訪問