【抗癌鬥士】教師媽媽患乳癌3期　學卸下照顧重擔多愛自己

▲ 教師媽媽Joyce患上乳癌3期，才意識到以往忙於照顧別人，卻忘了好好關心和照顧自己。

既是中學教師，又是兩個孩子之母，Joyce總是對子女、對學生牽掛，很少時間放在自己身上。直至3年前突然患上乳癌3期，才意識到以往忙於照顧別人，卻忘了好好關心和照顧自己。經歷過後，她明白到可以時而軟弱、倚賴身邊人，也從家人、朋友的愛中獲得走過抗癌路的動力，現在更珍惜生命的每一分每一秒。

▲ 既是中學教師，又是兩個孩子之母，Joyce總是對子女、對學生牽掛，很少時間放在自己身上。直至3年前突然患上乳癌3期，才意識到以往忙於照顧別人，卻忘了好好關心和照顧自己。（被訪者提供）

教師工作勞碌、常熬夜，即使下班回家又忙着照顧孩子，Joyce指自己的作息習慣不佳，同時間自我要求太高，不時給予自己無形壓力。當時生活的重心總是工作和家庭，直次一次突然胸痛，摸下去發現有硬塊，Joyce才意識到身體好像出了問題。

當時還以為是小事，仍然會深夜做批改、吃宵夜，打算留待復活節假才檢查。

▲ 住院期間，Joyce的媽媽總是悉心為她預備豐富的午餐。（被訪者提供）

最擔心家人和學生

豈料一做檢查才發現，原來胸痛源於體內的癌細胞。聽畢報告後有一連串的事情要做，如找腫瘤科、外科等專科醫生、計劃治療方案等等，但同時間，Joyce原來也在思索如何安排隨後的教學工作。「我當時是中六班主任，我還好理性問醫生做手術需住院多久、化療時能否上班、我能否出席中六畢業禮等等。對我來說，當時我只在想如何安排隨後要做的事。」

不像電視劇集，會哭着問有幾成機率可以痊癒，Joyce也沒怨天尤人。就連朋友致電慰問，Joyce也說因為丈夫好緊張，所以自己當下不敢哭。由從前到確診當下，她仍視家人情緒、學生狀況比自己的身體為先。

回家就要跟媽媽說我患病，我覺得好對唔住老人家，因為我沒照顧好自己。當下也好怕，我知道她會比我更難受；我也不敢在媽媽面對哭太多，因為如果我這麼傷心，她不就會更難過嗎？

▲ 住院期間，Joyce的媽媽總是悉心為她預備豐富的午餐。（被訪者提供）

總是以別人為先的Joyce，至翌日獨處時才可真正面對自己的情緒，終於哭了半小時。先前憂慮的是別人，那刻的擔憂終於與自己有關。「為甚麼自己會有病，既照顧不了自己，又不能照顧我的子女和學生？孩子還小，好像很對不起他們。假若先走了的話，他們怎辦？另一方面也覺得，我上一刻依然好正常生活，忽然發覺下一刻就要開始面對未知，情緒好複雜。」

化療手術兩大難關

胸部的腫瘤達6cm，報告也顯示癌細胞已擴散至淋巴，Joyce屬乳癌3期患者。她先做8次化療，再做全乳切除和重建手術，最後再做電療。原以為聽到這些治療字眼總會害怕，但Joyce笑言請病假治療期間，其實多了私人時間，也樂在其中。

因為教書、照顧小朋友都好忙，自己的時間不多。我人生未試過有這麼多跟自己獨處的時間，我會看書、做運動、弄蔬果汁喝。

化療首4針副作用不大，仍可如常生活。但後4針則明顯感覺到身體狀況大不如前，只是做簡單執拾、摺衣服兩三小時，就發覺累到難以郁動。「身體感覺好疲累，也會腰痛。有一兩天躺在床上，覺得動不了，真的好痛。每當孩子衝過來抱我的時候，簡直就像酷刑。別人碰一碰我都覺得痛，不過感恩的是，每一針都只是痛數天而已。」

▲ 雖然愛美，但Joyce笑言掉髮是最不辛苦的化療副作用。她先剃頭才去買假髮，做好心理準備，以免掉髮時自己嚇自己。（被訪者提供）

而後4針化療藥也會影響食慾，改變味覺。「總覺得有生銹味，舌頭好像爛了般，難以進食，吃任何食物都覺得受不了。所以我會喝營養奶和蔬果汁，加煮熟了的蔬菜和水果打成汁，舌頭就覺得舒服點。」

化療後期的副作用不算輕，但辛苦的日子也只是數天，Joyce坦言仍忍受得到。而完成化療後，Joyce隨之做全乳切除，同時用自身組織，即腹直肌皮瓣做重建手術。傷口大而帶有痛楚，首幾天難以走動，連上廁所也要靠家人幫忙，要人扶住，也要人幫忙擦拭。Joyce指難以適應失去自理、活動能力的感覺，就連想走到樓下散散心也不行，只能留在病床休息。

▲ 首4針化療副作用不大，Joyce仍會去看電影、學禪繞畫等等，後4針才影響食慾，腰痛難耐。（被訪者提供）

「化療時我仍能自我照顧，不會為家人帶來負擔。」但手術之後，即使打噴嚏或大笑，動到傷口的話也覺痛，故只要能下床，她就稍為練習挺腰、站直。「起初不能站直身子，平時可以好自由地走動，但術後3星期都只能走好短的路，出院時由醫院走到的士站，也好難行過去。要慢慢拖住腳步，好辛苦才行得到。」其後透過慢慢拉筋，抱着敢於嘗試、不怕郁動的心，漸漸就能重拾以往的伸展幅度和活動能力。

把危機視為轉機 學會照顧自己

經歷過治療的重重難關，Joyce形容這段抗癌路如同按下了一個暫停鍵，讓她反思生活，也讓她重新細看生命的美好。如一路上伴在左右的家人、丈夫、朋友和同事，Joyce指在他們身上感受到好多愛。「我是個愛美的人，化療時頭髮、眼睫毛、眉毛都掉了，但丈夫仍不會嫌棄。我這麼不可愛仍有人愛，那刻覺得好感動、好感恩，他對我好好。」

▲ 治療過後，Joyce於 19 年 10 月正式復工 ，重回喜愛的教學工作。她亦申請了半職， 多些時間照顧自己。（被訪者提供）

她形容化療時照鏡，覺得自己如同陌生的婆婆。手術後看到重建的傷口處，感覺自己是科學怪人，而電療就像燒豬，縱使一切都是艱難的關口，但換個角度看，其實也會找到得著。

我學了如何照顧自己，注意飲食、作息、情緒，忙碌之中也別忘了自己。癌症看上去是個危機，但同樣也是轉機，視乎你怎樣看。

以前總愛照顧別人，對家庭、學校的所有事都好上心，現在則多了關心自己，Joyce明白到人總會有軟弱和無助的時候，要學習讓別人關心和照顧自己，依賴別人也沒問題，別將所有事攬上身，卸下身上的重擔。

同樣地，Joyce以前害怕變老，也覺得年齡是女生最大的秘密，現在過生日則會感恩又大一歲，又多了日子與家人相處。「我下個月40歲了，以前覺得糟了，好老。現在會感恩又多了日子，又活多一日，會好好珍惜。」

記者：許諾