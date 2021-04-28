【家居清潔】7年空姐「轉航」做全職媽媽　分享smart 家居清潔貼士

疫情下家長都特別注意家居衞生，希望子女可以健康成長。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》今次邀請育有一對子女的前空姐媽媽Yuki，分享打理家居的心得。

鴨仔玩具含菌量高

放下7年空姐的職務，「降落」做全職媽媽，Yuki多了時間在家陪伴4歲兒子小石頭及2歲女兒小花，因而特別留意家居衞生。小朋友都愛玩耍，Yuki指子女尤愛洗澡時帶上鴨仔玩具，但從報導得知該款玩具內部容易藏污，細菌數量可以達數千萬個，有機會造成眼睛、耳朵及腸胃感染，對健康構成威脅。

所以小石頭和小花洗澡後，我都會清除玩具內部積水，防止細菌滋生。

Yuki指小石頭愛玩車仔玩具，她每日都會用消毒濕紙巾把玩具抺乾淨；至於小花愛玩的毛公仔，Yuki指比較難清潔，會用消毒噴霧噴一噴，再放在通風處晾乾。

選擇不含氯消毒產品

坊間消毒產品眾多，Yuki指自己會選擇天然成分、沒有酒精以及無害的消毒產品，以及經過檢測和權威認證，才有信心使用。

小石頭及小花平日愛在梳化上「跳來跳去」，把梳化當作舞台，在上面唱歌跳舞；亦愛攤在地板和小狗一起玩。Yuki指在清潔時會選擇不含氯的產品，避免引起氣管或鼻敏感的問題。

毛巾需定期更換

除了玩具之外，家中有不少藏污納垢的地方。Yuki指自己曾看過美國一個研究，指洗澡時身體上的細菌會隨着擦拭依附在毛巾上，而小朋友使用過的擦手巾，所含的大腸桿菌數量，比新買的多出1000倍。

她指日本曾有節目做過實測，發現一星期沒有清洗的毛巾，含菌量高達1億個，比坑渠更骯髒。

因此家長要留意，每2至3日便徹底清洗毛巾，並定期更換。

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記者：胡嘉儀