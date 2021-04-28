【酒店下午茶】嘉里聯乘FANCL推美肌下午茶　免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露

▲ 由5月起，香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL聯乘推出「無添加‧亮白」下午茶 (Brightening Afternoon Tea)，供應有多款鹹甜美食。(酒店圖片)

香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL由5月1日至6月30日期間，聯乘推出「無添加‧亮白」下午茶 (Brightening Afternoon Tea)，以FANCL王牌美白產品 - 速白抗斑美肌飲料 (White Advance Drink) 中的主要成份，以及經典日式料理為創作藍本，製作出一系列迎合夏日的精美下午茶鹹甜美點，價錢為598元起/兩位用。

酒店的廚師團隊與FANCL攜手合作，把選材速白抗斑美肌飲料中的主要成份 - 菠蘿及雅枝竹，再配合多種日式風味的食材，如海苔、三文魚子、紫蘇、抹茶等等，把美白概念與下午茶完美結合，設計出一系列清新怡人的下午茶美點。

▲ 鹹點中，有這款虎蝦天婦羅配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽。(酒店圖片)

鹹點包括海苔伴醃製三文魚、虎蝦天婦羅配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽、烤雞配雅枝竹及蕎麥班戟、露筍茶碗蒸配麵豉泡沫。

行政糕餅主廚Jerome Husson亦精心設計出4款特色甜品，包括糖漬杏脯杏仁蛋白慕絲蛋糕、焦糖香梨配零陵香豆慕絲泡芙、糖漬菠蘿朱古力蛋糕，以及開心果檸檬馬鞭草忌廉馬卡龍配鮮紅莓。

最後奉上自家製的原味及開心果橙花鬆餅，吃時再配上奶油忌廉或香濃果醬，令人齒頰留香。

▲ 糖漬菠蘿朱古力蛋糕十分香甜，入口不膩。(酒店圖片)

現凡惠顧「無添加‧亮白」下午茶，每份可獲贈FANCL速白抗斑美肌飲料兩枝及高效防曬露五天旅行裝禮品換領券兩份 (請前往FANCL香港分店並出示換領券正本)。數量有限，送完即止。

▲ 凡惠顧「無添加‧亮白」下午茶，每份可獲贈FANCL美容禮品。(酒店圖片)

大堂茶座x FANCL 「無添加 ‧ 亮白」下午茶

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

電話：2252 5237

供應期：5月1日起至6月30日

價錢：星期一至五 598元/兩位用；星期六、日及公眾假期 628元/兩位 (另加一)，另包兩小時無限添飲咖啡或香茶。

記者：招美寶