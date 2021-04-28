  • 26°C
香港時間 : 2021428日 (週三) 12:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店下午茶】嘉里聯乘FANCL推美肌下午茶　免費送速白抗斑飲料及旅行裝防曬露

休閒消費 11:49 2021/04/28

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

由5月起，香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL聯乘推出「無添加‧亮白」下午茶 (Brightening Afternoon Tea)，供應有多款鹹甜美食。(酒店圖片)

香港嘉里酒店與日本護膚品牌FANCL由5月1日至6月30日期間，聯乘推出「無添加‧亮白」下午茶 (Brightening Afternoon Tea)，以FANCL王牌美白產品 - 速白抗斑美肌飲料 (White Advance Drink) 中的主要成份，以及經典日式料理為創作藍本，製作出一系列迎合夏日的精美下午茶鹹甜美點，價錢為598元起/兩位用。

酒店的廚師團隊與FANCL攜手合作，把選材速白抗斑美肌飲料中的主要成份 - 菠蘿及雅枝竹，再配合多種日式風味的食材，如海苔、三文魚子、紫蘇、抹茶等等，把美白概念與下午茶完美結合，設計出一系列清新怡人的下午茶美點。

鹹點中，有這款虎蝦天婦羅配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽。(酒店圖片)

鹹點包括海苔伴醃製三文魚、虎蝦天婦羅配芥末蛋黃醬及紫蘇抹茶海鹽、烤雞配雅枝竹及蕎麥班戟、露筍茶碗蒸配麵豉泡沫。

行政糕餅主廚Jerome Husson亦精心設計出4款特色甜品，包括糖漬杏脯杏仁蛋白慕絲蛋糕、焦糖香梨配零陵香豆慕絲泡芙、糖漬菠蘿朱古力蛋糕，以及開心果檸檬馬鞭草忌廉馬卡龍配鮮紅莓。

最後奉上自家製的原味及開心果橙花鬆餅，吃時再配上奶油忌廉或香濃果醬，令人齒頰留香。

糖漬菠蘿朱古力蛋糕十分香甜，入口不膩。(酒店圖片)

 現凡惠顧「無添加‧亮白」下午茶，每份可獲贈FANCL速白抗斑美肌飲料兩枝及高效防曬露五天旅行裝禮品換領券兩份 (請前往FANCL香港分店並出示換領券正本)。數量有限，送完即止。

凡惠顧「無添加‧亮白」下午茶，每份可獲贈FANCL美容禮品。(酒店圖片)

大堂茶座x FANCL 「無添加 ‧ 亮白」下午茶

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

電話：2252 5237

供應期：5月1日起至6月30日

價錢：星期一至五 598元/兩位用；星期六、日及公眾假期 628元/兩位 (另加一)，另包兩小時無限添飲咖啡或香茶。

記者：招美寶

相關文章

【酒店下午茶】悦來酒店野餐下午茶推早鳥優惠　5月30日前入座最高可享75折
11:48 2021/04/27
【酒店下午茶】悦來酒店野餐下午茶推早鳥優惠　5月30日前入座最高可享75折
【酒店下午茶】海景嘉福洲際xSHISEIDO首推美顏下午茶　閨密歎美食兼獲贈品牌最新修護粉底【內附連結】
11:17 2021/04/08
【酒店下午茶】海景嘉福洲際xSHISEIDO首推美顏下午茶　閨密歎美食兼獲贈品牌最新修護粉底【內附連結】
【閨密下午茶】國金SHE舍推浪漫玫瑰high tea　聯乘天然護膚品牌gulsha送體驗禮包【內附詳情】
11:45 2021/04/15
【閨密下午茶】國金SHE舍推浪漫玫瑰high tea　聯乘天然護膚品牌gulsha送體驗禮包【內附詳情】
酒店 美白 防曬護理 下午茶 芥末 檸檬 菠蘿 品牌

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
16:23 2021/04/26
【開心速遞】呂慧儀科大神科電子工程系畢業　中學全級第一選美前曾任教師
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
10:42 2021/04/27
【嬰兒產瘤】初生孫女頭仔超長祖母急求問　醫生淡定回應︰趕快拍照
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達
19:09 2021/04/26
【東張西望】轉行10年獲媽媽丈夫支持追夢　梁麗翹採訪天災人禍變成熟豁達