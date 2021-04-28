【育兒貼士】天氣回暖小朋友戒尿片好時機　新手媽媽為兒子預備戒片3寶

▲ 天氣回暖小朋友戒尿片好時機

戒尿片是BB成長中必經的過程，但很多媽媽都為此非常煩惱。有媽媽於討論區表示，「小朋友未夠一歲已經訓練佢坐廁所」，但事實上是否愈早開始訓練就愈好？小朋友幾歲才適合戒尿片？

衞生署指出，大小便的控制是孩子一個自然的生理發展階段，也是需要時間去學習的，並不是愈早開始訓練就愈好。一般來說，在小朋友歲半至兩歲期間，如果你觀察到他有一些特定的跡象，就可以開始訓練他戒包尿片了。

小朋友可以開始戒尿片的跡象

如果小朋友有以下任何一個跡象，就可以開始了：

1. 白天可保持尿片乾爽最少兩小時，或在午睡中沒有尿濕

2. 大便的時間變得有規律

3. 能夠服從簡單的指示和能用表情、動作或說話向家長表示有尿意或便急，例如紅著臉或者說「尿尿」

4. 對上廁所或坐便盆感興趣

5. 因為尿片弄濕了或弄髒了而感不安

怎樣訓練孩子去厠所？

訓練小朋友去厠所是不能著急的，最緊要保持耐性，給予多些時間去培養他去廁所的興趣。

首先要做些預備工夫，包括：

1. 平日讓小朋友每天吸取充足的水分和纖維質，令排泄暢通。

2. 將一個平穩、小朋友又喜歡的便盤放在固定及方便的地方，先讓他嘗試坐在便盤上，讓他習慣一下。

3. 與他玩公仔去廁所的遊戲，講些關於去廁所的故事；又可以讓小朋友跟隨家人一起上廁所，給予機會他模仿。

4. 訓練的時候讓小朋友穿著鬆身和較容易脫下的褲子，方便他拉低褲子如廁。

初時根據小朋友的排泄規律來安排他上廁所，之後慢慢調整到配合日常生活。多些留意小朋友，覺察到他有尿急或便急的跡象，就問他是否有如廁的需要，然後鼓勵他脫下褲子坐在便盤上。

如果他懂得在便盤裏大小便，便要讚賞他和鼓勵他。之後，你可以即時給他一些小獎勵，增加他練習的意欲。如果他弄濕了褲子，便要平靜地與他清理，然後提醒他上廁所應該要做的步驟。當他坐上了幾分鐘後仍未完成，你亦要讚賞他能在便盤上待上一會，然後讓他暫時離開。

如果他不願意上廁所怎麼辦？

如果小朋友不願意上廁所，就不要强迫他了，可以下次再問他。每個小朋友需要的訓練時間都不同，你要有心理準備最少需要三至四個星期的訓練，小朋友才可以完全控制大小便。爸爸媽媽不需要太心急。

戒片小貼士

衞生署網站提醒，戒片訓練可能需要三至四星期，但爸爸媽媽要有心理準備，由教小朋友坐廁所，到成功在廁所如廁，到小朋友主動提出有需要去廁所，以至晚上成功戒片，前後隨時經歷1個月至半年。有媽媽分享，天氣回暖是小朋友開始戒片的好時機，因為穿衣較少，方便訓練小朋友脫褲如廁。對比冬天廁板冷冰冰，春夏之際小朋友亦較不會抗拒坐在廁所上。

另外，爸爸媽媽亦可以買一些與去廁所相關的繪本，讓小朋友增加去廁所的認知，亦可購買幾條小朋友喜愛的內褲，增加他們去廁所的興趣。最後當然是讓小朋友揀選一個喜歡的迷你廁所，讓小朋友不抗拒去廁所。

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責任編輯︰王明芳