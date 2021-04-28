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【十優港姐】麥明詩在新劇穿泳裝亮相　減近10磅以最佳體態示人【多圖】

娛樂 11:34 2021/04/28

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熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

麥明詩接拍戚其義監製劇集。

轉行在律師樓工作約一年半的「十優港姐」麥明詩（Louisa），仍不時在社交網絡分享生活點滴，所以仍是一個受注目的公眾人物。

麥明詩近日更復出參演亞洲心動娛樂（AMM）出品的網劇，此劇由曾製作《創世紀》、《天與地》的戚其義監製，演員包括黃德斌及麥子樂等，陣容頗吸引。

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麥明詩工餘時間拍劇

雖然Louisa接演新劇，不過她向傳媒透露其事業仍以律師樓工作為主，今次抽時間演劇集，只因劇本、角色、對手、團隊好吸引，而且拍攝時間不長只要10多天而已，只用大假連周未便可以完成拍攝。

所以麥明詩預計，如再有人找她拍劇，要待明年的大假才可再接拍。

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為新劇減磅修身

儘管Louisa只是今次以「兼職」身份拍劇，不過仍然搏到盡，她透露在新劇有穿泳衣的場面，不過笑言轉行後，近年半時間「日久失修」而發福不少，所以開拍前積極減近10磅，在拍攝當日早上更預先游水以求保持最佳體態亮相。

至於日後會否轉回成為全職演員，麥明詩不排除此事會發生，更直言沒有事是沒有可能的。

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同場加映：何泳芍訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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