【新冠肺炎】輝瑞研新冠病毒口服藥有望今年底推出　已展開首階段人體測試

▲ 輝瑞研新冠病毒口服藥有望今年底推出，已展開首階段人體測試。

新冠肺炎疫情反覆，多國已展開疫苗接種計劃。美國輝瑞藥廠（Pfizer）正研發口服式新型肺炎治療藥物，目前已有60名志願者參與首階段測試，如一切順利，新藥有望在今年底前推出。

根據外媒報道，該藥物是一種可以有效對抗新冠病毒活性的蛋白酶抑制劑，可以阻止病毒在細胞中複製，這類藥物已經單獨或與其他抗病毒藥聯合使用時證明，對其他病毒的病原體有效，譬如HIV、丙肝病毒。

輝瑞首席科學官、全球研發總裁Mikael Dolsten此前表示，該藥物被設計為一款側重於輕症治療的口服藥物，可以在出現新冠感染迹象時就開出處方。

輝瑞早於2月獲得監管機構批准進行人體臨床測試，目前已招募60名介乎18歲至60歲的志願者，分別於美國和比利時進行測試。據悉，整個測試過程分為3階段，預計長達145天，志願者會獲發不同劑量和隨機組合的藥物，以觀察藥物的耐受性、副作用等。

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首階段測試將於下月25日結束，而根據輝瑞向志願者發放的文件顯示，新藥物早前已進行動物試驗，未發現明顯風險或副作用。

輝瑞行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）表示，如果臨床試驗進展順利，並獲美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，則該藥可能會在今年底在美國上市。

衛生專家表示，這種口服治療藥物可能會「改變遊戲規則」，因新感染新冠病毒的人可以在醫院外使用。研究人員希望，這種藥物能阻止疾病的進一步發展並減少入院治療。

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責任編輯：羅嘉欣