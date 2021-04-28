【愛美麗狂想曲】陳茵媺為餅印幼女舉行生日會　陳豪心繫家庭隔空向妻女送愛　　

「愛妻號」陳豪和陳茵媺（Aimee）的幼女Camilla剛剛5歲生日，身處內地拍劇的陳豪，雖未能現身Camilla的生日會，僅能隔着Mon為愛女慶祝，但滿滿父愛仍然擋不住。

陳豪曾表示家庭是工作的原動力，並非以工作為先的他努力賺錢只為家人，他們開心才是首要。

【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生 陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳茵媺為5歲女兒Camilla舉行生日會，陳豪則於熒幕上出現為愛女慶生，縱然與家人相隔兩地，忙於工作的陳豪也抽空陪伴家人。陳茵媺說：

Another virtual April party! 😊 Due to covid, no large parties or gatherings so keeping it small, sweet and at home. 😉

Happy Birthday to our little Princess! Thank you for coming into our lives our little sassy, strong and witty gal. 💖

Love you to the end of the Earth!

陳茵媺好友朱凱婷也有為Camilla慶生，眾人合照留念。陳茵媺向愛女送上祝福：

Happy 5th birthday to my favorite Princess. 💓 I will always love you no matter what... I will try to remember that I said this when you wake me up consistently the middle of the night looking for your doll... had a bad dream...need to go wee...need water...heard a Crack...got a stuffy nose...can't sleep or just want to snuggle next to me. 🤭🤪 I know these moments won't last so I will try to savour it. Love you! 💘 Flashback photos to the past weekend with her favorite "big sis" 💖

Aimee大意指，因疫情關係，今年只能在家舉行小小而甜蜜的生日會，她也感慨女兒漸長大，過去囡囡經常因發惡夢、要上廁所、要飲水等各種問題，而弄醒媽媽的片段，可能逐漸會減少，但她會緊記每一個珍貴的回憶。

【愛美麗狂想曲】陳豪探訪糖尿病人關注患者 阿Mo跟子女多運動保健康

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

陳豪：家庭是我原動力

看似工作為先的陳豪曾於TOPick專訪中表示：「家庭是我的原動力，亦是我的一切。我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

談到夫婦相處之道，他說：「夫婦間的感情要維繫，雙方並非忍耐，反而是要好好溝通，意見可以不合，但要包容對方。」

工作上難免跟不少女藝人合作，陳豪指自己本來已經是安全感的「品牌」，「表面上看似開放，但實際上是男女授受不親的人，拍親熱戲也要盡量避免，亦避免跟女藝人太親近，並非對她們不好，只是對身邊人要有交代。」