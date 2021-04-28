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【離譜學生】小學生太興奮拍玻璃欲叫醒熊貓　老師沒勸阻鋼化玻璃遭拍碎

育兒經 11:45 2021/04/28

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深圳動物園日前有玻璃幕被小學生拍打至碎裂。

小朋友去動物園參觀看到可愛的動物時，難免會興奮大叫，不過也要注意行為舉止，避免影響到其他遊客和園內動物。深圳一間動物園日前有玻璃幕被小學生拍打至碎裂，幸好沒有人或動物受傷，園方其後確認事件。網民大斥涉事學生沒教養。

內地一名女網民指最近到動物園時，遇到小學生參觀。（微博圖片）

最近內地一名女網民在微博發文，表示當日到深圳動物園遊覽時，遇到有小學舉辦春季旅行，大批學生前來參觀，形容園內「人多又吵」。後來事主探望大熊貓時，目睹有小學生一邊拍打玻璃，一邊大叫「熊貓快起來」，欲叫醒裡面的兩隻熊貓。

事主目睹熊貓館內玻璃被小學生拍打至破碎。（微博圖片）

小學生大叫拍打鋼化玻璃至碎裂

然而，事主指老師不但沒有勸阻學生，鋼化玻璃之後更被拍打至碎裂。事主見狀立即叫老師帶走學生，再通知園內工作人員，疏散遊客並將熊貓移送到安全的地方。事主慨嘆校方應在參觀前，教育學生遊動物園的禮儀，

希望園區讓學校來春遊前，先讓學校做好科普工作。今天實在太危險了，玻璃如果跌下，學生們就會受傷，而且熊貓明顯從睡覺中被嚇到，如果牠好奇把玻璃拍碎，衝出來就很危險了。熊貓是猛獸，但也不想主動攻擊。

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網民批不文明行為

園方事後回應，指館內的鋼化玻璃有兩層，碎裂的屬外層玻璃，內層完好無缺，估計兩日能完成復修。事件引起網民回應，怒斥小學生「沒質素、沒素養」，批評老師或家長應做好事前教育。點撃查看其他網民留言：

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責任編輯：王明芳

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