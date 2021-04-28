【聲夢傳奇】14歲姚焯菲家境富裕住豪宅　直擊睡房Chantel最愛BLACKPINK【多圖】

▲ 《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）家境不俗。

TVB歌手選秀節目《聲夢傳奇》日前已播到第3集，當中14歲參賽者姚焯菲（Chantel）於《聲夢傳奇》的表現大踴進，令作為導師的JW王灝兒感動落淚，場面感人。

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▲ 《聲夢傳奇》參賽者姚焯菲（Chantel）現年14歲。（Instagram圖片）

姚焯菲家住豪宅

為了解一眾參賽者的背後，TVB特別開設節目《Staries聲夢定時動態》，最新一集就由同為參賽者之一的林君蓮（Kaitlyn），帶同TVB工作人員突擊Chantel的家居，分享Chantel日常生活。

其實，Kaitlyn今次是借「睇風水」為由，實際要完成「令Chantel開口留她在家中過夜」的秘密任務。Kaitlyn先帶同甜品上門探訪Chantel，剛入對方家中就大讚她的家非常乾淨。

從節目中可見Chantel家住豪宅，客飯廳極為寬敞，且有大窗，採光極好。客廳的傢俱非常簡潔，加上少許的擺設及照片點綴，令客廳的空間感大。

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睡房設計少女心爆棚

客飯廳中間就有走廊通往其他房間，Kaitlyn來到Chantel的睡房，整體色調及擺設都以粉紅色為主，房中不同的物品都是粉紅色，而大窗簾也是Chantel不顧爸爸反對都要選擇粉紅色。

Chantel的房中也有不同的公仔及韓團BLACKPINK的周邊產品，她也直言很愛BLACKPINK。

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此外，Chantel房中也有大書櫃放滿不同書籍，她也在節目中直認學業成績不俗，在追夢比賽的同時也會兼顧學業，是乖乖女一名。

網民看完節目後也直指Chantel家居闊落，果然是萬千寵愛在一身的小公主，但同時也大讚她在歌唱比賽中表現「有禮貌，謙卑，談吐大方，證明家教係有幾咁好」。

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