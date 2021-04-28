【平價食材】冬瓜消暑解渴周身是寶　湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣【附揀冬瓜貼士】

▲ 湯水達人教煲香甜冬瓜湯秘訣及教大家揀冬瓜。

春夏潮濕季節，加上女士們開始穿背心短褲迎接夏天，都很適合多吃消暑解渴的冬瓜，為身體消水腫，達至修身功效！湯水達人Natalie指冬瓜全身都是寶，教大家揀冬瓜及煲出鮮甜冬瓜湯。

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揀冬瓜貼士

Natalie表示冬瓜是春夏天經常用到食材，它價錢便宜，而且由內至外周身都是寶。

由冬瓜皮，到冬瓜瓤成個都可以拎黎煲㗎！唔好嘥咗佢啊！

可是冬瓜有分灰冬瓜、馬蹄冬瓜、翡翠冬瓜、深綠色青皮冬瓜、迷你冬瓜等等，應該如何挑選？Natalie指沒有哪款冬瓜特別好，本身冬瓜性寒、清熱及解渴消暑，功效相若 ！反而揀冬瓜時，主要了解它們的肉質、口感及耐火度。

簡單啲講，冬瓜肉本身就係利尿，連皮煲湯，效果更明顯，唔會因為揀咗邊仲有冬瓜效果會有特別唔同！

她分享不同冬瓜和煮法帶出不同的食療功效：

1. 灰冬瓜：薄肉、鬆軟、容易入味，因為口感不太好，所以通常用來煲湯及煲水。小家庭不想買太大個灰冬瓜，可選購體型較小的馬蹄冬瓜。

2. 青皮冬瓜 / 翡翠瓜：瓜瓤大、味道比較香 、肉質比較實淨，比較耐火，多用作炆、整冬瓜盅、炒、打邊爐 、煲冬瓜粥。如果喜歡較香的冬瓜湯，可以選擇這款冬瓜。

冬瓜周身是寶

冬瓜價錢平，煮法多，由內而外每一個部份都有不同功效，是春夏必備的寶物！可以連皮帶瓤一起煲，不要浪費。

1. 冬瓜皮：清熱利水、舒緩浮腫、水腫，但不能舒緩營養不良或身體虛弱引起水腫。

2. 冬瓜肉：含豐富維生素C、鉀鹽含量高、鈉鹽含量較低 如果因為舒緩血壓、浮腫 ，有助消腫而不傷正氣。而且冬瓜本身熱量低，所以都適合修身食用。

3. 冬瓜瓤：清熱、解渴利水、消腫、消暑熱。

4. 冬瓜籽：藥用價值高、含豐富植物油、維他命B1有助滋潤皮膚，有助心血管健康，亦可潤肺、化痰、健脾益氣，多數肺熱咳用。

冬瓜面有層白色粉是否變壞？

Natalie強調冬瓜面出現一層白色粉不是變壞，這層白色粉是好東西，用這些冬瓜煲湯的味道較好、肉質熟透比較實淨。

呢層白色粉叫做冬瓜霜代表冬瓜成熟，越成熟嘅冬瓜白色粉越多，呢一種白色粉有保濕保護冬瓜嘅作用！

煲出鮮甜冬瓜湯貼士

冬瓜煲湯要香，一定要夠熟，肉質夠實淨。如果冬瓜不夠熟，肉質鬆散（又稱「走沙」）煲湯容易爛，可能會帶酸味，味道都會比較淡。此外，冬瓜籽有時未夠成熟會帶點苦澀味。

一般煲湯可以透過加肉或豆類提升湯水的鮮甜度，如果素食人士不想加肉，或者痛風症人士不適宜加豆類或者腰，還有甚麼方法？Natalie向大家分享一些小貼士：

1. 將薑片加少少油烘香，再加入冬瓜，用白鑊烘至冬瓜肉兩邊微微黃色，再撞入大滾水。這樣可以驅除冬瓜寒氣，同時將冬瓜甜味帶出。

2. 煲冬瓜湯不加肉，可以加兩茶匙油，令整個湯煲出嚟更香滑，有少少油潤感。

3. 冬瓜本身水份含量高，一邊煲一邊出水，如果想個湯香濃一點，便要減少一點水煲湯。

文章獲湯水達人Natalie授權刊登，原文見【按此】

同場加映：切冬瓜時用到砧板，可是砧板應如何清潔？即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩