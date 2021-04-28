【開心速遞】樊亦敏出身傳統名校曾留學日本　聖瑪利書院為港姐冠軍搖籃盛產狀元

▲ 樊亦敏出身自名校聖瑪利書院。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》可說是卧虎藏龍，當中有不少演員是出身名校，當中演活龍家三太一角的樊亦敏出身自名牌女子中學嘉諾撒聖瑪利書院，該校不但盛產不少DSE會考狀元，當中有5位港姐均就讀這間著名中學，可說是「香港小姐」搖籃。

現年49歲的樊亦敏自細由外公外婆帶大，她畢業於中學嘉諾撒聖瑪利書院，這是一間比較低調的傳統名校，校風純樸，鼓勵學生參與社會服務。樊亦敏於2011年幫忙遭家人離棄兼中風癱瘓前武打明星劉家輝打官司，又照顧其起居飲食，或許這份俠女精神於中學時代培養出來。

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▲ 樊亦敏原來是名校出身。（取自instagram）

嘉諾撒聖瑪利書院更盛產不少女狀元，於2012年首屆中學文憑試中，聖瑪利出了全港唯一一名全5**女狀元郭芳恩。該校於2014年文憑試中亦產生了一名7科5**狀元黃靖桐，另外於2015年文憑試中再產生2名7科5**狀元黃沚堯及錢凱瑤。

另外不少政經界名人是該校校友，當中包括律政司司長鄭若驊、羅范椒芬、香港著名股評家胡孟青以及香港首位女機師及亞洲首位女太空人高佩雲。

▲ 樊亦敏畢業於嘉諾撒聖瑪利書院。

除了樊亦敏外，另有4位前港姐出身自這名校，包括94年港姐張可頤及奪「最上鏡小姐」的黃𨥈瑩、98年季軍吳忻熹、99年冠軍郭羨妮及03年冠軍曹敏莉。

而中學時代的樊亦敏已經拍攝廣告，14歲那年，她跟媽媽去酒樓飲茶，當時一名姨姨的男友於廣告公司任職，急需一名小演員拍朱古力廣告，樊媽媽見女兒賦閑在家，便著她往拍攝，就這樣令樊亦敏成為廣告界小明星。

其後更跟鄭伊健拍攝陽光檸檬茶，樊亦敏也不諱言俊俏的伊健很吸晴：「對他印象很好，始終他是靚仔一名，但家人教導過做女生不可太猖狂，那年代的人較傳統保守。」

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另外某次於街頭遇上黃百嗚，獲對方邀請加入開心少女組，大好機會在前，樊亦敏卻婉拒：「因為繼父比較保守，認為要專心學業，當年我跑去拍廣告，他在家裡全日黑面，擔心我不停食朱古力和橙會食死。我又沒有嬲怒他，始終讀書是最重要。」

▲ 樊亦敏曾參加1991年度港姐選舉。

由於繼父是日本人，希望樊亦敏可跟她以日文溝通，故中學畢業後被送往東京國際大學附屬日本語學校讀日文，及至20歲她回港參選港姐，最後獲得最上鏡小姐。

原來當年是樊媽媽鼓勵樊亦敏參選港姐，除貪圖可免費出遊，樊母其實希望女兒透過選美改變孤僻性格：「媽媽認為贏輸不打緊，希望我去見識下，加上我是孤獨精一名，不懂得跟人相處，在家裡如同啞巴一樣，所以媽媽希望我過群體生活，學習跟人相處。」

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