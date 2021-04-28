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國泰航空推出自願性離職計劃　涉及機師機艙服務員及機場員工

社會 11:46 2021/04/28

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國泰航空推出自願性離職計劃。

國泰航空去年底公布重組方案，大幅裁減5300名駐本港員工，港龍航空即時停運。國泰航空今日表示，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，經營環境持續嚴峻，料短中期內不會有明顯改善，因應部份員工的要求，決定向若干員工組別包括機師、機艙服務員、及機場員工等推出自願離職計劃。

國泰航空近日再有傳聞，指國泰會再在6月裁員，估計可能涉及機組人員，並可能向員工推出帶薪假計劃。國泰航空回覆表示，不會就傳聞作出回應。詳細即看：【下一頁】

國泰航空今日（28日）回覆TOPick時指，由於全球各國持續實施嚴格的旅遊限制及檢疫政策，國泰航空一直以來僅能維持基本航班。儘管有關當局近期稍為放寬限制，但經營環境持續嚴峻，嚴重影響公司的業務，惟國泰仍需大幅削減航班運力，預計在短中期內不會有明顯改善。

在因應部份員工的要求，國泰決定向若干員工組別，包括機師、機艙服務員、及機場員工等推出自願離職計劃，並強調會為所有申請員工提供支援，當中包括具競爭力的離職方案。

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記者：郭詩詩

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