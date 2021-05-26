  • 31°C
香港時間 : 2021526日 (週三) 18:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 4個表示 「傷心」的形容詞（Adjectives）

英文科 18:01 2021/05/26

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 逆天奇案 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

寫作或造句時，大部分學生都懂得用「Sad」和「Unhappy」來表示「不開心」的意思。懂得用這兩個Adjective（形容詞）固然是好，但在試卷上用太多次，難免會給人累贅的感覺，影響閲卷員的印象。本文介紹三個「Sad」和「Unhappy」的同義詞，豐富同學的詞彙量，助他們在測考中取得佳績。

1. Miserable 

Miserable有「痛苦」、「令人難受」的意思，例句如下：

I am living a miserable life. 

我正度過一個痛苦的人生。

He had a miserable childhood.

他有一個痛苦的童年。 

2. Depressed 

Depressed則有「憂鬱」、「沮喪」的意思，例句如下: 

She is depressed about her current situation. 

她對於現況感到沮喪。

I became very depressed when I received the report card. 

收到成績表後，我感到十分消沉。  

3. Blue 

Blue除了有「藍色」的意思，還可解作「悲傷」、「憂鬱」，例句如下：

He has been extremely blue since his wife's death. 

自從他的妻子去世後，他一直感到非常悲傷。

Today is a blue day for all of us. 

對我們全部人而言，今天是悲傷的一天。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

英文科 小學

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩