【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 4個表示 「傷心」的形容詞（Adjectives）

寫作或造句時，大部分學生都懂得用「Sad」和「Unhappy」來表示「不開心」的意思。懂得用這兩個Adjective（形容詞）固然是好，但在試卷上用太多次，難免會給人累贅的感覺，影響閲卷員的印象。本文介紹三個「Sad」和「Unhappy」的同義詞，豐富同學的詞彙量，助他們在測考中取得佳績。

1. Miserable

Miserable有「痛苦」、「令人難受」的意思，例句如下：

I am living a miserable life. 我正度過一個痛苦的人生。 He had a miserable childhood. 他有一個痛苦的童年。

2. Depressed

Depressed則有「憂鬱」、「沮喪」的意思，例句如下:

She is depressed about her current situation. 她對於現況感到沮喪。 I became very depressed when I received the report card. 收到成績表後，我感到十分消沉。

3. Blue

Blue除了有「藍色」的意思，還可解作「悲傷」、「憂鬱」，例句如下：

He has been extremely blue since his wife's death. 自從他的妻子去世後，他一直感到非常悲傷。 Today is a blue day for all of us. 對我們全部人而言，今天是悲傷的一天。

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