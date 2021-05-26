【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 4個表示 「傷心」的形容詞（Adjectives）
寫作或造句時，大部分學生都懂得用「Sad」和「Unhappy」來表示「不開心」的意思。懂得用這兩個Adjective（形容詞）固然是好，但在試卷上用太多次，難免會給人累贅的感覺，影響閲卷員的印象。本文介紹三個「Sad」和「Unhappy」的同義詞，豐富同學的詞彙量，助他們在測考中取得佳績。
1. Miserable
Miserable有「痛苦」、「令人難受」的意思，例句如下：
I am living a miserable life.
我正度過一個痛苦的人生。
He had a miserable childhood.
他有一個痛苦的童年。
2. Depressed
Depressed則有「憂鬱」、「沮喪」的意思，例句如下:
She is depressed about her current situation.
她對於現況感到沮喪。
I became very depressed when I received the report card.
收到成績表後，我感到十分消沉。
3. Blue
Blue除了有「藍色」的意思，還可解作「悲傷」、「憂鬱」，例句如下：
He has been extremely blue since his wife's death.
自從他的妻子去世後，他一直感到非常悲傷。
Today is a blue day for all of us.
對我們全部人而言，今天是悲傷的一天。
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