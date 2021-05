【英文同義詞】英文同義詞（Synonyms） 4個表示 「傷心」的形容詞（Adjectives）

寫作或造句時,大部分學生都懂得用「Sad」和「Unhappy」來表示「不開心」的意思。懂得用這兩個Adjective(形容詞)固然是好,但在試卷上用太多次,難免會給人累贅的感覺,影響閲卷員的印象。本文介紹三個「Sad」和「Unhappy」的同義詞,豐富同學的詞彙量,助他們在測考中取得佳績。

1. Miserable

Miserable有「痛苦」、「令人難受」的意思,例句如下:

He had a miserable childhood.

2. Depressed

Depressed則有「憂鬱」、「沮喪」的意思,例句如下:

I became very depressed when I received the report card.

She is depressed about her current situation.

3. Blue

Blue除了有「藍色」的意思,還可解作「悲傷」、「憂鬱」,例句如下:

He has been extremely blue since his wife's death.

自從他的妻子去世後,他一直感到非常悲傷。

Today is a blue day for all of us.

對我們全部人而言,今天是悲傷的一天。