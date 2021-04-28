【林鍾一戰】林母經濟封鎖截停兒子信用卡　林作加大保額受益人寫裕美

▲ 裕美成功創業感謝男友母親，林作主動上繳銀行密碼安全感爆棚。

裕美承接男友林作於昨晚（4月27日）播出的ViuTV清淡節目《有酒今晚吹》任嘉賓。裕美與林作自從公開戀情後愛得十分高調，雖然林母多次對外表明不喜歡裕美，但此舉卻反而激起裕美和林作的事業心，裕美更直指林作是她歷任伴侶當中，給予她最多安全感的人。

在節目中，裕美與主持人強尼和練美娟品嚐美酒，並分享到過往的醉酒經歷，不喜歡應酬的她當年當歌手時，曾出席飯局後醉酒，在臨界點衝回家休息，最後醉倒在馬桶上睡著。

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▲ 裕美在節目中憶述當年當歌手時去應酬飯局的情況。（節目截圖）

裕美曾患抑鬱症

提到在娛樂圈工作壓力大，裕美曾患抑鬱症，身體出現問題：「藝人容易抑鬱因為工作太被動，以前聽天由命，現在做生意可以自己話事。」

她又講到娛圈常出現一沉百踩情況，與林作相戀後在其身上學到，不要在乎別人的說話：「他經常會說，跟我相處這段時間我最大的問題是自卑，但他每日收到無數人留言辱罵，為何要在乎別人說甚麼。」

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▲ 裕美大方分享與林作的戀事。（節目截圖）

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感謝林母激勵

在去年宣布投資六位數開拓網上珠寶生意的裕美，直言轉戰商界要多謝林母王莉妮的「推動」：「她覺得我跟林作一起是貪圖他的一些東西，或者我無能力做一些事。」而當初裕美誤打誤撞決定創業時，身邊的朋友包括林作都不看好這件事，沒想過一試成功。

除珠寶，裕美還準備開拓交網軟件、美容產品等生意，又笑言當她成功創業後，男友林作亦曾開口想跟她合作：「無想過自己會成為生意人，我不喜歡應酬，做生意主導權在我手。」

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不介意林作樣貌

自從林作與裕美公開戀情後，二人除愛得高調，亦深受著伴侶的影響，裕美笑謂：「見到他的模樣，這樣都可以，應該無人不行。」

她自爆跟林作相戀後亦變得粗俗，由從前不講粗口，至今會太順口說了一兩句：「上集林作自稱不講粗口是騙人，他追我時會覺得他是否讀書讀到傻了，一句說話有4、5個粗口。起初認識時好憎他，個頭不知想怎樣，本身不想跟他溝通、覺得他痴線，但他令人印象深刻，令你想返去google他，事後他說這個是招數。當時無想過跟他一起，因為我之前男友好靚仔。」

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▲ 林作與裕美相戀後，二人都深受對方影響。（Facebook圖片）

或接受人工受孕

出身於單親家庭的裕美，直言結婚是她從小到大的夢想，希望22歲結婚的她於25歲成婚，婚姻維持了不足3年便告終。

她承認自己當年太心急：「我沒有太多要求，只希望對方不要騙我、我知道他想甚麼就可以，但相處不夠久，一年後開始見真章就分開了。當時覺得婚姻是夢想，就算失敗過仍然是我的夢想。」雖然婚姻是其人生目標，但林作不喜歡小朋友，裕美提到有可能接受人工受孕。

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▲ 二人公開戀情後一直愛得高調。（Facebook圖片）

林作給予安全感

問到林作是否她下個結婚對象，裕美未有直接回答，但大讚對方是唯一給她最多安全感的男朋友，對方所有社交媒體、銀行戶口密碼都會給她，還把她加入了數十個工作群組，讓她知道自己的生活和工作。

她幸福地說：「他自動把密碼給我，當然我不是想查他，但他會說有時可以幫忙過數。把我加入工作群組讓我知道他在做甚麼，一直都覺得自己是個好無安全感的人，無想過他會令我完全不再懷疑他，100%信任，他是與別不同的。」主持人一致大讚林作「高招」。

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▲ 林作與母親王莉妮言行出位。（Facebook圖片）

自認與林母不熟絡

林作跟她相戀後，亦變得積極工作，全因為林母不喜歡裕美，所以把林作的信用卡截斷：「以前他不太需要工作，自從跟我拍拖後，其母不讓他用自己的錢，讓他自生自滅，但林作亦因此發奮圖強，不停自己搵錢。」

曾經為了有朋友而不斷降低自己討好對方，裕美對著林母決定不會刻意討好：「別人不喜歡就不喜歡，你討好人反而令自己地位更低，對方更不會尊重你。」裕美自認與林母不太熟絡，雖然表面上林作兩母子說話都好爆、愛見報，但卻有所保留指不知林母實質性格如何。

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講到9月份林作與鍾培生的「百萬拳賽」，裕美指林作每早都會出門練拳，自己買了許多維他命給他補身，又笑指男友自從打拳後變成「炸彈人」：「不是講笑現在有點怕了他，以前我有事不滿意，他會哄我，而家會回嗆『咩呀唔得呀！』我還是不要嘈他好了。」不過裕美直言最擔心林作被打歪鼻。

講到林作加大保險額並把裕美填在受益人一欄，她直言不知此事，還笑謂：「不枉我無接受錯你！」

同場加映：鍾培生訪問