【兒童胸痛】10歲童發燒3日胸痛確診心臟發炎　醫生拆解兒童胸痛5大成因

▲ 兒童胸痛可大可小，家長切勿輕視。

小朋友持續發燒，家長切勿輕視。台灣有一名10歲男童因連續3日發燒，且有胸口痛的症狀，檢查發現心臟發炎，需要接受手術。醫生指出，雖然兒童心因性胸痛比例較低，但若未及早發現就醫，有機會造成嚴重後果。

據台灣媒體報道，台南市一名10歲男童，因連續發燒3日，加上出現食慾不振、呼吸急喘、胸口疼痛等症狀，且躺下時疼痛加劇，家人帶他前往醫院就醫。

心臟發炎

奇美醫學中心兒科部主治醫生陳俊宇指出，醫生為男童檢查後，發現其心臟有異常雜大，而且發炎指數上升，心臟超聲波顯示為細菌性心包填塞，而且已連續發燒3日，情況算是頗嚴重。

陳俊宇表示，細菌性心包填塞大多因身體其他部位病灶轉移的細菌感染引起，有時候在其他部位不見得引發症狀，惟心臟受感染後才出現較明顯的影響。若症狀輕微時可使用抗生素等藥物治療，但該男童就醫時症狀已算嚴重，需要緊急進行手術，術後一周復原情況良好，終可出院。

兒童胸痛5大成因

他表示，在台灣每1000名到醫院看診的兒童中，就有約6人因胸痛就醫，心因性胸痛佔約5-10%，包括心肌病變、心臟發炎性疾病、心律不正、冠狀動脈異常、瓣膜問題等，家長不可輕視，需要及時就醫以免延誤病情。

而其他非心因性胸痛，當中一半為良性不明原因疼痛、約3成為肌肉骨骼疼痛、1成為呼吸道疾病，如氣喘、肺炎、氣胸等；腸胃道疾病亦佔約1成，包括胃食道逆流、胃潰瘍、食道炎等。

兒童心因性胸痛比例雖較低，但若未及早發現就醫，往往造成較嚴重後果。

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他提醒，家長可注意小朋友胸痛發作的頻率、痛的時間和位置等。危險訊號包括運動時胸痛合併心悸、氣喘甚至昏厥，心電圖異常和遺傳性家族心臟病史等，若有類似情況應及時就醫。

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責任編輯：王明芳