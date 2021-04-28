【紓緩更年期】研究指歐美女性更年期潮熱較亞洲女性高8倍　黃凱詩：飲豆漿助減輕潮熱不適

▲ 營養師黃凱詩指出，不少人被豆漿的植物雌激素嚇怕，覺得它與癌症有莫大關連，其實是一知半解的謬誤。

網絡世界的資訊愈來愈多，加上討論區的普及，很多時候，因為信息誤傳，令大眾對某些食物產生了很多不必要的誤解。

豆漿的迷思一直存在，有人認為多飲無妨，亦有人會被當中的植物雌激素嚇怕，覺得它與癌症有莫大關連。戰友淇淇就是其中之一，她說︰「朋友說別多飲豆漿，豆漿內有『雌激素』，會增加患癌機會。」

我立即糾正她︰「豆漿中含有異黃酮，屬於植物雌激素，雖然它的『形態』與人體內的雌激素相似，但其強度卻十分柔弱，所以不用太擔心會影響身體健康！」

聽罷，她立即恍然大悟，點點頭。

▲ 營養師黃凱詩表示，面對更年期潮熱的不適，可飲豆漿幫助紓緩。豆漿中的異黃酮，可有助減輕你近日潮熱的不適，這是很天然紓緩更期不適的方法。（iStock圖片）

淇淇患有乳糖不耐症，不能飲用牛奶等乳製品，但卻正值更年期，於是，我繼續建議︰「你間中飲用加鈣豆漿，可以幫助攝取足夠鈣質，才能減低患骨質疏鬆的風險。而且，豆漿中的異黃酮，可有助減輕你近日潮熱的不適，這是很天然紓緩更期不適的方法。只要你並非當水飲，便不用擔心。」

她點點頭說道︰「倒也是，飲用後，潮熱的不適的確減少了。」

「有研究發現，亞洲女性比歐美女性有潮熱的狀況低8倍之多，這與亞洲女性攝取較多大豆製品不無關係。」我解釋。

她想了一會，說︰「但，我老公有痛風，他常說自己不能飲豆漿。現在我一日飲一杯，又會否誘發痛風呢？」

「健康人士，不會因飲用豆漿而引發痛風的，就算是痛風患者，一星期飲用一至兩杯也沒大問題，雖然豆漿、豆腐也有嘌呤，但只屬中嘌呤，間中進食還是可接受的。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）