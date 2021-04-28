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【家居安全】浴缸上面加塊板放洗衣機　網民租屋擔心安全：怕被電死【附洗衣機使用貼士】

食用安全 12:23 2021/04/28

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房東在浴缸上面加塊板放置洗衣機，有網民擔心觸電。

住所空間狹窄，為省空間，不少人也各出奇謀。近日有台灣網民去租屋時，發現一個出租單位浴室設計相當危險，浴缸上面加了一塊較厚的板，然後再放一台洗衣機，電線懸掛在牆壁，並延伸至另一處，家居安全成疑。參觀過這單位後，該網民也感到擔心，直言「怕被電死」。

該網民近日投稿至facebook專頁分享一張相片，表示「今天去看房子看到，怕被電死。」從相片可見，浴缸上面，左邊靠牆角位置的放了一個三層儲物架。浴缸右邊，房東則在上面架了一塊較厚板，用來放置洗衣機。排水管在洗衣機左邊，管口向著浴缸。換言之，污水會直接流入浴缸。至於洗衣機的電線，則懸掛在牆壁，向左延伸，延伸至鏡頭以外的位置。

有網民參觀此單位時，直言「怕被電死」。（facebook專頁「奇葩裝潢分享中心」）

洗衣機已佔了浴缸約一半位置，租客洗澡時要十分小心，否則很容易弄濕洗衣機。帖文一出，引來不少網友留言，認為電器這樣放很危險，很易觸電，釀成家居意外。

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洗衣機使用貼士

家居安全不容忽視，本港消委會曾提醒，消費者於使用洗衣機時，可留意以下事項：

  • 要將洗衣機放置於潮濕的地方；若家中沒有小孩，洗衣後宜把門蓋打開，以免濕氣積聚；
  • 應獨立提供一個供電插座給洗衣機；
  • 盡量儲滿一機衣物才開啟洗衣機，惟洗衣量不可超過說明書所列上限；
  • 過量使用洗衣劑未必能提升潔淨效果，還可能產生過量泡沫影響洗衣機的運作；
  • 部分洗衣機型號設有「節能」洗衣程序，使用該程序洗衣通常比較慳水慳電；
  • 妥善保養洗衣機，定期清理洗衣劑盛載格、排水泵過濾器、棉絮過濾器和機門塑膠封邊等，以及清理積聚的塵埃雜物；
  • 若發現洗衣機入水時間較正常長，應檢查入水膠喉及過濾器有否堵塞；
  • 家長應注意洗衣機上的兒童安全鎖功能僅為輔助性質，要時刻留神照顧兒童，切勿獨留兒童在洗衣機旁玩耍。

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責任編輯：羅嘉欣

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