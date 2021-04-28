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【審計報告】婚姻登記處平日使用率低於周末　審計署倡入境處增加周六婚禮名額

社會 13:06 2021/04/28

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審計處建議入境處考慮在佳節和吉日的周六增加婚禮名額。(資料圖片)

新一期審計報告指出，入境處轄下5間婚姻登記處在過去5年，平日的使用率都低於星期六，認為入境處應該考慮在佳節和吉日的周六增加婚禮名額。

5間婚姻登記處，分別位於中環大會堂婚姻登記處、紅棉路婚姻登記處及尖沙咀、沙田和屯門。審計署檢視了2015年1月至2020年10月期間各婚姻登記處的使用情況，結果發現5間婚姻登記處星期一至五的使用率 (17%至75%)均低於星期六的使用率 (55%至98%)；在5間婚姻登記處中，只有大會堂婚姻登記處在星期六上、下午均提供服務，尖沙咀和沙田婚姻登記處逢星期六只開放兩個禮堂的其中一個。為加強公共服務，入境處應考慮在佳節和吉日的星期六，增加紅棉路婚姻登記處、尖沙咀婚姻登記處、沙田婚姻登記處及屯門婚姻登記處的婚禮名額。

報告又發現，入境處有多宗假結婚個案長期未完結處理，截至去年12月有2,237宗未完結懷疑假結婚個案，2年或以下未完結個案佔49%達1,110宗；2年以 上至4年的未完結個案佔838宗(37.5%)；4年以上至6年的未完結個案佔122宗(5.4%)；6 以上至11年的未完結個案佔167宗。報告指出，一宗2012年由內地轉介懷疑假結婚個案，當局追查行動並非完全有效，三度約見疑犯失敗，直至2019年初疑犯已去世，認為要加強追查工作。 

另外，根據《婚姻條例》規定，婚姻監禮人必須是持有香港律師會執業證書的律師，或持有香港國際公證人協會證書的公證人。報告發現，截至去年11月20日，有2,277人獲委任為婚姻監禮人，審計署比較了入境處婚姻監禮人名單，以及香港律師會和香港國際公證人協會持執業證書的會員名單，發現入境處名單上有34人並非持執業證書的律師或公證人。

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。

16歲至29歲即日起可預約接種疫苗，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

記者：蘇文軒

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